ريال مدريد يصبح أول فريق يسجل 1800 انتصار بالدوري الإسباني



أصبح ريال مدريد أول فريق يسجل 1800 انتصار في الدوري الإسباني لكرة القدم، عبر مواجهة كلاسيكو الدوري الإسباني التي حسمها النادي الملكي على ملعب برشلونة 2 /1 اليوم السبت .

وخاض ريال مدريد 3001 مباراة في الدوري الإسباني حقق خلالها 1800 انتصار.

وجاء أول انتصار للنادي الملكي في الدوري الإسباني يوم العاشر من فبراير 1929 في المباراة الافتتاحية للموسم أمام فريق أوروبا ، حيث فاز حينها ريال مدريد 5 /صفر.

وحقق ريال مدريد فوزه رقم 500 في الدوري الإسباني في 27 ديسمبر 1964 على حساب إشبيلية 4 /صفر ثم حقق فوزه رقم 1000 في الثاني من سبتمبر 1990 على حساب كاستييون 1 /صفر وفوزه رقم 1500 في 31 مارس 2012 على حساب أوساسونا 5 /1 .

وخلال مسيرته الاستثنائية سجل ريال مدريد 1146 انتصارا على ملعبه في الدوري الإسباني مقابل 654 انتصارا خارج ملعبه، وسجل 6419 هدفا.

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