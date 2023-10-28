أعلن دخولها المرحلة الثانية.. نتانياهو: الحرب في غزة طويلة وصعبة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم، أن العملية البرية التي أطلقتها القوات الإسرائيلية في غزة تمثل المرحلة الثانية من الحرب على حركة حماس.

وقال نتانياهو، في مؤتمر صحفي، إنه سيتم بذل كل الجهود الممكنة لإنقاذ أكثر من 200 رهينة تحتجزهم حماس.

وشدّد على أن الحرب ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة ستكون «طويلة وصعبة».

وأكد جاهزية الجيش الإسرائيلي، مضيفاً أنه «سيدمّر العدو على الأرض وتحتها».





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