تعادل مثير لوولفرهامبتون مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

تعادل وولفرهامبتون مع ضيفه نيوكاسل 2 /2، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة

القدم.

وتقدم نيوكاسل عن طريق كالوم ويلسون في الدقيقة 22، قبل أن يدرك وولفرهامبتون التعادل في الدقيقة 36 عن طريق ماريو ليمينا.

وعاد ويلسون ليسجل الهدف الثاني لنيوكاسل من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، فيما سجل هوانج هي تشان الهدف الثاني لوولفرهامبتون في الدقيقة71.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس، فيما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني عشر.

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