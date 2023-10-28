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844 مليار دولار قيمة إصدارات سوق السندات الصينية في سبتمبر

10/28/2023 3:00:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهرت بيانات أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أن إصدارات السندات في الصين وصلت إلى قرابة 6.06 تريليون يوان (حوالي 844 مليار دولار أمريكي) في شهر سبتمبر الماضي.

ووصلت إصدارات سندات الخزانة إلى 1.18 تريليون يوان، في حين بلغت إصدارات سندات الحكومة المحلية 44768 مليار يوان، وفقاً لبنك الشعب الصيني.

ووصلت إصدارات السندات المالية إلى 809.15 مليارات، في حين بلغ إجمالي إصدارات سندات ائتمان الشركات 1.16 تريليون يوان.

وبلغت إصدارات الأوراق المالية المدعومة بالأصول الائتمانية 34.49 مليار يوان، وإصدارات شهادات الودائع بين البنوك 2.08 تريليون يوان، الشهر الماضي، بحسب ما أوردته اليوم السبت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وبحلول نهاية سبتمبر، بلغت السندات غير المسددة المحتجزة 153.9 تريليون يوان.

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