591 مليار دولار تجارة الصين الدولية من البضائع في سبتمبر



أظهرت بيانات واردة من الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين أن تجارة البلاد الدولية من البضائع والخدمات وصلت إلى 4.25 تريليون يوان ( 591 مليار دولار) في سبتمبر الماضي.

وقالت الهيئة إن قيمة صادرات البضائع بلغت 2.05 تريليون يوان، فيما بلغت الواردات 1.67 تريليون يوان، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 380 مليار يوان.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن قيمة الصادرات من الخدمات وصلت إلى 176 مليار يوان في سبتمبر، بينما بلغت قيمة الواردات 343 مليار يوان، حيث سجل العجز التجاري في هذا المجال 166 مليار يوان، بحسب الهيئة.