591 مليار دولار تجارة الصين الدولية من البضائع في سبتمبر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أظهرت بيانات واردة من الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين أن تجارة البلاد الدولية من البضائع والخدمات وصلت إلى 4.25 تريليون يوان ( 591 مليار دولار) في سبتمبر الماضي.
وقالت الهيئة إن قيمة صادرات البضائع بلغت 2.05 تريليون يوان، فيما بلغت الواردات 1.67 تريليون يوان، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 380 مليار يوان.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن قيمة الصادرات من الخدمات وصلت إلى 176 مليار يوان في سبتمبر، بينما بلغت قيمة الواردات 343 مليار يوان، حيث سجل العجز التجاري في هذا المجال 166 مليار يوان، بحسب الهيئة.
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