قمة الاستثمار في أبوظبي تناقش الإمكانات الجديدة للتنمية الاقتصادية العالمية

استضاف منتدى قمة AIM للاستثمار في أبوظبي، نخبة من القادة والخبراء وصانعي السياسات وكبار المستثمرين الإقليميين والدوليين وكبريات الشركات، في جلسة حوارية لتسليط الضوء على أهمية تعزيز الاستراتيجيات الاستثمارية، وكيفية تسخير الإمكانات الجديدة للتنمية الاقتصادية العالمية. وقد تبادل السفراء الحضور والخبراء من حول العالم أفكارهم حول التحول الكبير في مشهد الاستثمار العالمي، والتحديات التي تواجهها الدول وقادة الأعمال، وطرحوا الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات والمتغيرات الحالية والمستقبلية.

وقال داوود الشيزاوي رئيس قمة AIM للاستثمار، ورئيس منظمة AIM العالمية خلال كلمته الافتتاحية التي ألقاها في الجلسة: «يجتمع الخبراء في مجال الاستثمار كل عام في ملتقى الاستثمار السنوي، الذي بات قمة AIM للاستثمار حالياً، لتبادل الخبرات والتجارب والآراء والاستراتيجيات التي تسهم في استقطاب الاستثمار. وانطلاقاً من التزامها بإضافة قيمة لأعضائها، تسعى القمة في جميع مبادراتها إلى إحداث تأثيرات اقتصادية وبيئية واجتماعية. وقمنا أيضاً بتطوير AIM Academy، بهدف إعداد البرامج وتبادل الخبرات والمعرفة. وستلتزم المؤسسة بتزويد المستثمرين بالمعرفة والأدوات اللازمة والنصائح المناسبة لاغتنام الفرص الناشئة، وسيتم التركيز بشكل رئيس على الاستثمار الأجنبي المباشر ورواد الأعمال، من خلال مساعدتهم على مواجهة التحديات الرقمية».

وقال وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية: «تواجه أفريقيا تحديات استثمارية، نتيجة غياب التنسيق وآلية حل النزاعات، ويترك هذا الانكماش تداعيات سلبية على التنمية في القارة. ولكن هذه الإمكانات المستقبلية للسوق التنافسية، تدعو المستثمرين لمقاربة أفريقيا بنظرة جديدة». وصرح ميني أن منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية قد وقعت مذكرة تفاهم مع قمة AIM للاستثمار، بحيث تسهم هذه المنصة بتسهيل الاستثمار، ورفع الوعي حول مناخ الاستثمار في أفريقيا، والخروج بحلول لتخطي التحديات الماثلة.

وقد تخلل الحدث حلقات نقاش، من أبرزها تلك التي تناولت الشمول المالي الرقمي والتوجه نحو اقتصاد عالمي مبتكر ومترابط، شارك فيها نخبة من القادة، من بينهم علي البلوشي الرئيس التنفيذي لمجموعة EcoX، وشريف المصري الرئيس التنفيذي لشركة مافيريكا، وفيكاش شارما المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة IC1101 Inc، وتاكاشي ناكامورا مدير شركة NIFCO، رئيس الاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عبيدلي العبيدلي.

كما تم عقد جلسة بعنوان «مستقبل المدن: الازدهار وسط الاضطرابات»، شارك فيها توماس أليكاس - المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Greenful في إستونيا، الدكتور أنس باتاو مدير مركز التميز في البناء الذكي (CESC)، واستاذ مشارك في جامعة هيريوت وات. تطرق أليكاس إلى التقدم الذي أحرزته بلاده، قائلاً: «لا ينال الابتكار التمويل الكافي في إستونيا، ولكنه في اتجاهه الصحيح الذي سيمكنه من تحقيق مستقبل مشرق». بدوره، طرح الدكتور أنس أفكاره في ما يتعلق ببناء المدن ذكية، مؤكداً أنه ثمة تقدم ملحوظ في مجال المدن الذكية، ولكننا عالقون في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد الحاضرون أهمية تعاون القطاع الحكومي والقطاع الصناعي والقطاع الأكاديمي وأفراد المجتمع، لإحداث تغيير في جعل الاستدامة ممكنة.

وفي إطار متصل، عقدت حلقة نقاش حول التحديات التي يواجهها قطاع سلسلة الإمداد، شارك فيها إيسامو كوياما الرئيس التنفيذي والمدير التمثيلي لمجمع الابتكار الياباني، ودانييل ألجوليان نائب رئيس مجلس إدارة VEB، وسونيا جناحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة البحرين، ونائب عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية (أصحاب العمل في آسيا) - المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Maya La Chocolaterie & The Living Concepts، بالإضافة إلى سمير سورطور المؤسس والسفير والمدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي، ومايكل آرون أوكواي الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة في غانا. وقد تطرق الخبراء إلى التحديات في إدارة سلسلة الإمداد، وتناولوا الحلول الماثلة للتغلب عليها.

واختتم الحدث بجلسة حوار قصيرة مع أحمد ناصر النويس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أنيكس للاستثمار في الإمارات، الذي تحدث عن أهمية استثمارات المكاتب العائلية، مشيراً إلى ضرورة التعامل مع المخاوف الرئيسة، مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والركود.