الجيش الإسرائيلي يكرر مطالبته سكان غزة بإخلاء شمال القطاع

طالب الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، الفلسطينيين مجدداً بإخلاء شمال قطاع غزة قبل عملية إسرائيلية وشيكة.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري عبر منصة «إكس»: «هذا تحذير عسكري عاجل. ومن أجل سلامتكم الفورية على جميع سكان شمال غزة ومدينة غزة الانتقال مؤقتا إلى الجنوب».

وأضاف أن «عملية الجيش الإسرائيلي الوشيكة تهدف إلى تحييد تهديد حماس بدقة وكثافة».

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