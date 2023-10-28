إسرائيل تحبط إطلاق صاروخ من لبنان.. وبيروت تصدر إرشادات بشأن المطار

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أنه أحبط عملية إطلاق صاروخ أرض-جو من لبنان على إحدى طائراته المسيرة، فيما أصدرت السلطات اللبنانية تعميماً يتضمن إرشادات وتعليمات بإخلاء مطار بيروت الدولي في حالة الطوارئ مع تصاعد التوترات على الحدود مع إسرائيل.

وقالت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام (يونيفيل) إن مقرها القريب من بلدة الناقورة الساحلية اللبنانية تعرض لأضرار جراء قذيفة سقطت داخله.

وذكر المتحدث باسم اليونيفيل، أندريا تيننتي: «لحسن الحظ أنها لم تنفجر، ولم يُصَبْ أحد بأذى»، مضيفاً أنه جارٍ التأكد من مصدر الهجوم والعمل على تهدئة التوتر.

ومع تأجج التوترات مجدداً، أصدرت السلطات اللبنانية تعميماً لإخلاء المطار والمرافق المحيطة به في حالة الطوارئ. ولم يشر التعميم إلى أي تصعيد حالي على الحدود.

وأدى الصراع في غزة، حيث كثفت إسرائيل هجومها البري، إلى تزايد المخاوف من اتساع نطاق القتال في المنطقة بما في ذلك الحدود اللبنانية المضطربة.

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم، إنه «أحبط صاروخ أرض-جو تم إطلاقه من لبنان باتجاه طائرة مسيرة تابعة للجيش. ورداً على ذلك، يقوم الجيش الإسرائيلي بضرب مصدر إطلاق الصاروخ».

وأضاف أن إحدى طائراته المسيَّرة أصابت «خلية إرهابية» في لبنان حاولت إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، إن سبعة من جنوده قُتلوا منذ السابع من أكتوبر، عندما شنَّت «حماس» هجوماً على إسرائيل التي ردت بضربات عنيفة على غزة.





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