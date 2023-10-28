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إسرائيل تعلن استدعاء دبلوماسييها من تركيا بعد تصريحات أردوغان بشأن غزة

10/28/2023 3:00:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت إسرائيل السبت استدعاء طاقمها الدبلوماسي من تركيا بعد تصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تضمّنت انتقادات حادة لحملتها العسكرية في غزة.

وجاء في منشور لوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على منصة إكس "نظرا للتصريحات الخطيرة الواردة من تركيا، أمرت بعودة الممثلين الدبلوماسيين المتواجدين هناك من أجل إجراء إعادة تقييم للعلاقات بين إسرائيل وتركيا".

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