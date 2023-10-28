إسرائيل تعلن استدعاء دبلوماسييها من تركيا بعد تصريحات أردوغان بشأن غزة

أعلنت إسرائيل السبت استدعاء طاقمها الدبلوماسي من تركيا بعد تصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تضمّنت انتقادات حادة لحملتها العسكرية في غزة.

وجاء في منشور لوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على منصة إكس "نظرا للتصريحات الخطيرة الواردة من تركيا، أمرت بعودة الممثلين الدبلوماسيين المتواجدين هناك من أجل إجراء إعادة تقييم للعلاقات بين إسرائيل وتركيا".

اقرأ أيضاً

عائلات الرهائن "قلقة" وتطالب بتفسيرات للقصف غير المسبوق في غزة​

منظمة الصحة العالمية غير قادرة على التواصل مع موظفيها والمرافق الصحية في غزة

توقيف مئات الأشخاص في تظاهرة داعمة لغزة في نيويورك

جالانت وأوستن يبحثان العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

قوات إسرائيلية تهدم منزلاً وتعتقل 7 فلسطينيين في مخيم شمال رام الله

الجيش المصري يكشف تفاصيل هجمات طابا ونويبع ونتائج التحقيقات

أول تصريح أمريكي حول وقف عمليات إسرائيل في غزة لدخول المساعدات والوقود

حماس تؤكد جاهزيتها لمواجهة أي هجوم بري إسرائيلي على غزة



وزير الخارجية الأردني : التصويت ضد القرار العربي أمام الأمم المتحدة يعني الموافقة على هذه الحرب الحمقاء