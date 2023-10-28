مدون إماراتي يقنع إيلون ماسك بتوصيل الإنترنت لفرق الإغاثة الأممية في غزة

تمكن المدون الإماراتي حمد الماجدي، من إقناع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بفتح الإنترنت الفضائي «ستار لينك» لغزة، ليعين رجال الأمم المتحدة في عملهم الإنساني هناك.

وكان المدون حمد الماجدي قد نشر تغريدة مخاطباً إيلون ماسك بقوله: «فرق الأمم المتحدة التي تقود العمل الإنساني في غزة، فقدت القدرة على الاتصال بالعالم الخارجي، ومن ضمن تلك الفرق العاملة في القطاع، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومديره أخيم شتاينر، وفريق المتطوعين بالأمم المتحدة ومديره نويلي كوربانوف، بالإضافة إلى فرق أخرى تابعة لليونيسيف».

وأضاف المدون الإماراتي موجهاً رسالته إلى مالك «سبيس إكس»: «سيكون هؤلاء في وضع أفضل إن اعتبرت رسالتي طلباً رسميا يتقدمون به نيابة عن العاملين في فرق الأمم المتحدة الأخرى، لتأمينهم بمحطات اتصالات من ستارلينك، الأمر ليس متعلقاً بحرية رأي، وإنما المساهمة في الحفاظ على حياة الناس على في هذه المرحلة».

وما كان من إيلون ماسك إلا أن استجاب بالرد على المدون الإماراتي، بقوله: «سندعم الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة المعترف بها».





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