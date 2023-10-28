بسبب نقص العقاقير.. عمليات جراحية بلا تخدير عام في غزة

أكدت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم، أن بعض العمليات الجراحية تجرى في قطاع غزة من دون تخدير عام للمرضى بسبب نقص عقاقير التخدير.

وقال رئيس بعثة أطباء بلا حدود في القدس المسؤولة عن الأراضي الفلسطينية، ليو كانز: «نفتقر إلى عقاقير التخدير، ونفتقر إلى المهدئات، ونفتقر إلى العقاقير الأفيونية. نجري الكثير من العمليات بنصف جرعات من البنج، وهو أمر فظيع».

وأضاف: «لا يكون الشخص مخدراً بالكامل كما يجب أن يكون. وفي بعض العمليات، في بعض الأحيان، تجرى (العمليات) من دون تخدير».

وتحدث كانز عن عملية أجريت هذا الأسبوع على طفل يبلغ من العمر 10 سنوات»، قائلاً: «اضطررنا إلى بتر نصف قدمه اليسرى تحت تأثير تخدير جزئي، على أرضية المستشفى في الممر؛ لأن جميع غرف العمليات كانت ممتلئة».

وأضاف: «كانت والدته وشقيقته حاضرتين، وشاهدتا العملية على الأرض»، مشيراً إلى «صور ومقاطع فيديو مرضى لا تطاق» أرسلتها فرق منظمة أطباء بلا حدود.

وأشار أيضاً إلى أن «طفلاً يبلغ من العمر 12 عاماً احترق 60% من جسده، وكان لا بد من تغيير ضماداته»، موضحاً أن الأطباء قاموا بذلك تحت تأثير الباراسيتامول فقط.

ولفت إلى أنه يصعب على الطاقم الطبي الاضطرار إلى تحديد الأولويات وفق خطورة الإصابات.

وشدد على أن «الأمر فظيع فيما يتعلق بإدارة الألم والمعاناة»، داعياً إلى وضع حد عاجل للقصف وإدخال المنتجات الطبية إلى غزة.

وأضاف أنه من بين الضحايا «نستقبل عدداً كبيراً جداً من الأطفال والنساء، ما يدفعنا إلى القول إن هناك قصفاً عشوائياً».

وأوضح رئيس بعثة أطباء بلا حدود في الأراضي الفلسطينية أنه يجري اتصالات محدودة مع فرق المنظمة في غزة بفضل هاتفين يعملان عبر الأقمار الصناعية.

وقال: «يكاد يكون من المستحيل تنسيق أنشطتنا بعد قطع الاتصالات بشكل كامل في قطاع غزة» منذ مساء الجمعة.

وشدد ليو كانز على أن دعوة الجيش الإسرائيلي سكان شمال غزة للنزوح إلى جنوب القطاع هي بمثابة «مطالبة مقدمي الرعاية بالتخلي عن مرضاهم».

وتابع: «على أية حال، لا يوجد مكان يمكن أن نكون فيه آمنين»، مؤكداً أن القصف كثيف أيضاً في الجنوب.

ويعمل في منظمة أطباء بلا حدود نحو 230 موظفاً في قطاع غزة.

وأوضح كانز أن كثيرين فقدوا منازلهم، ويقضون جزءاً كبيراً من اليوم بحثاً عن الماء والغذاء، ودق ناقوس الخطر بشأن صلاحية المياه للشرب.





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