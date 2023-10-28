«هذا ليس وقتي».. مايك بنس يعلن انسحابه من سباق الرئاسة الأمريكية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق، مايك بنس، تخليه عن سعيه للترشح عن الحزب الجمهوري للرئاسة.
وقال بنس، الذي لم تنطلق حملته الانتخابية أصلاً، للحاضرين في مؤتمر الائتلاف اليهودي الجمهوري في لاس فيغاس، اليوم: «أقول للشعب الأمريكي: هذا ليس وقتي».
وأضاف: «بعد الكثير من الصلوات والمداولات، قررت تعليق حملتي للرئاسة اعتباراً من اليوم. كنا نعلم دائماً أن هذه ستكون معركة شاقة، لكنني لست نادماً».
كان بنس قد أعلن، في يونيو الماضي، ترشّحه لانتخابات البيت الأبيض عام 2024، في تحدٍ لدونالد ترامب على بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري.
وبعد سنوات من الولاء الراسخ لترامب، أصيب بنس بصدمة عندما هدّد حشد من أنصار ترامب حياته أثناء هجومهم على مقر الكونغرس.
MENAFN28102023000110011019ID1107322828
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.