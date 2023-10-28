«هذا ليس وقتي».. مايك بنس يعلن انسحابه من سباق الرئاسة الأمريكية

أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق، مايك بنس، تخليه عن سعيه للترشح عن الحزب الجمهوري للرئاسة.

وقال بنس، الذي لم تنطلق حملته الانتخابية أصلاً، للحاضرين في مؤتمر الائتلاف اليهودي الجمهوري في لاس فيغاس، اليوم: «أقول للشعب الأمريكي: هذا ليس وقتي».

وأضاف: «بعد الكثير من الصلوات والمداولات، قررت تعليق حملتي للرئاسة اعتباراً من اليوم. كنا نعلم دائماً أن هذه ستكون معركة شاقة، لكنني لست نادماً».

كان بنس قد أعلن، في يونيو الماضي، ترشّحه لانتخابات البيت الأبيض عام 2024، في تحدٍ لدونالد ترامب على بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري.

وبعد سنوات من الولاء الراسخ لترامب، أصيب بنس بصدمة عندما هدّد حشد من أنصار ترامب حياته أثناء هجومهم على مقر الكونغرس.