الارصاد: أمطار وتساقط البرد يصحبها الرعد السبت والاحد

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- Khaberni) خبرني - قالت دائرة الارصاد الجوية انه تؤثر على المملكة حالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع تساقط زخات من المطر في اماكن متفرقة من المملكة خاصة في المناطق الجنوبية قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، كما ويحتمل مع ساعات المساء ان تكون الامطار غزيرة احيانا في بعض مناطق الجنوب، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً
التحذيرات ليوم السبت:
- خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري
- احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في ساعات المساء في المناطق الجنوبية
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية
اما يوم الاحد تبقى المملكة تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي حيث تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، وتهطل زخات من المطر في اماكن متفرقة من المملكة تكون غزيرة احياناً خاصة في جنوب المملكة و يصحبها الرعد وتساقط البرد، مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة
التحذيرات:
- خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري
- خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في جنوب المملكة
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية
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