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وظائف قضائية لخريجى كليات القانون.. قبول دفعة جديدة للتعيين بوظيفة مندوب مساعد

10/28/2023 2:39:10 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب، عن قبول دفعة تعينات جديدة لخريجي دفعة 2023، من خريجى الحقوق والشريعة القانون والشرطة، وحدد المجلس شروط الالتحاق بالوظيفة بأن لا يقل التقدير عن جيد وأن لا يزيد المتقدم عن 30 عاما، وأن يجتاز المقابلات والاختبارات، ويتمتع بصحة جيدة.



ويتم سحب الملفات لوظائف مجلس الدولة، يوم 11 نوفمبر المقبل، حتي يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر2023، ويتم تقديم الملفات يوم 2 ديسمبر وحتي 10 ديسمبر 2023.



شروط التعيين بمجلس الدولة
-مسموح لجميع الجنسين، للذكور والإناث.

-لا يقل التقدير عن جيد.

-عمر المتقدم لا يزيد عن 30 عام.

-عدم السقوط من الاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

-توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

-دفع 1500 جنيه لسحب الملف على الكود المؤسسى رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلى المصرى - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.

- ويشترط لسحب الملفات تقديم صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الاصل للإطلاع وصورة ضوئية من المؤهل الدراسي.



كما حددت هيئة قضايا الدولة، عدة شروط لقبول طلبات التعيين بالدفعة الجديدة في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، من دفعات 2023, ويشترط للتعيين فى هذه الوظيفة الشروط العامة المنصوص عليها قانونا، بالإضافة إلى ما يلي:



1- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

2- ألا يزيد عمره عن ( 30 ) سنة فى تاريخ نشر هذا الإعلان.

3- أن يجتاز بنجاح كافة الاختبارات التي تجرى له فى هذا الشأن.

4- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بقضايا الدولة.

5- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة.



والأوراق المطلوبة للتقديم، هى:

1- صورة بطاقة الرقم القومى مع وجود الأصل للإطلاع عليه.

2- صورة ضوئية من شهادة المؤهل (الليسانس)

3- أصل إيصال دفع مقابل الملف.



وتسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكترونى خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/11/2023 إلى يوم 23/11/2023.



ومن المقرر أن يتم سحب ملف التقديم من مقر نادى مستشارى قضايا الدولة، الكائن: ش أبو الفدا - الزمالك - القاهرة، نظير مبلغ قدره ألف ومائتان جنيه مصرى، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 4/11/2023 حتى نهاية يوم الخميس الموافق 16/11/2023.



تقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة، ولن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، وجميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.
















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