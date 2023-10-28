وزارة الصحة توجة رسالة مهمة لتفادى آثار الاكتئاب.. تفاصيل

MENAFN - Youm7) قالت وزارة الصحة والسكان إن الاكتئاب يمكن أن يصيب أى شخص، وهو ما يتطلب أن يكون المريض على وعى كامل ويطلب المساعدة. وتابعت وزارة الصحة والسكان أن الاكتئاب ليس علامة ضعف والدعم المناسب يساعد فى تفادى آثاره السلبية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: يمكن أن يتم الاستعانة بالخط الساخن الخاص بأمانة الصحة النفسية من خلال الخط الساخن 16328.

من جانبها، أكدت الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أهمية السلامة النفسية فى إدراك القدرات والإمكانيات، والتعامل مع الضغوط الطبيعية للحياة والعمل بشكل مُنتج، داعية جميع المواطنين إلى زيارة المنصة والاستفادة بالخدمات المتنوعة التى تقدمها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.



يذكر أن فريق عمل الخط الساخن يضم طبيبا أو أخصائيا اجتماعيا أو أخصائيا نفسيا، مقسمين إلى فريق أساسى، وفريق تطوعى، يعملون على مدار الـ24 ساعة.

