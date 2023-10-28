الفصائل الفلسطينية في غزة تجدد قصف تل أبيب برشقات صاروخية

الفصائل الفلسطينية في غزة تجدد قصف تل أبيب برشقات صاروخية
التاريخ
10/28/2023 2:39:10 PM
(MENAFN
- Youm7) جددت الفصائل الفلسطينية في غزة، السبت، إطلاق رشقات صاروخية باتجاه مدينة تل أبيب ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.
فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن الفصائل استهدفت تل أبيب ومحيط بن جوريون بصواريخ، ما أدى لتفعيل صفارات الإنذار التي تدوي في هذه اللحظات.
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