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الفصائل الفلسطينية في غزة تجدد قصف تل أبيب برشقات صاروخية

10/28/2023 2:39:10 PM
(MENAFN- Youm7) جددت الفصائل الفلسطينية في غزة، السبت، إطلاق رشقات صاروخية باتجاه مدينة تل أبيب ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن الفصائل استهدفت تل أبيب ومحيط بن جوريون بصواريخ، ما أدى لتفعيل صفارات الإنذار التي تدوي في هذه اللحظات.









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