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السعودية: نتابع بقلق بالغ التصعيد الإسرائيلى العسكرى فى قطاع غزة

10/28/2023 2:39:07 PM
(MENAFN- Youm7) أدانت السعودية العمليات البرية التى تقوم بها إسرائيل لما فى ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين وتعريضهم لمزيد من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية، محذرة من خطورة الاستمرار فى الإقدام على هذه الانتهاكات الصارخة وغير المبررة والمخالفة للقانون الدولى بحق الشعب الفلسطينى الشقيق وما سيترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة والسلم والأمن الإقليمى والدولى.

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية - فى بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم/ السبت/ - أنها تتابع بقلقٍ بالغ التصعيد الإسرائيلى العسكرى فى قطاع غزة جراء العمليات البرية التى يقوم بها الجيش الإسرائيلى فى القطاع.


ودعت السعودية المجتمع الدولى للاضطلاع بمسؤولياته للوقف الفورى لهذه العملية العسكرية وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر أمس، وحقناً لدماء الأبرياء، وحفاظاً على البنى التحتية والمصالح الحيوية واحتراماً للقانون الدولى الإنساني، ولتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين فى قطاع غزة بدون عوائق.







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