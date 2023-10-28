الاتحاد الأوروبى يدعو لهدنة فى غزة للسماح بإدخال مُساعدات إنسانية

MENAFN - Youm7) دعا مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، اليوم /السبت/، إلى هدنة فى قطاع غزة؛ للسماح بإدخال مساعدات إنسانية، بعد ليلة من القصف الإسرائيلى العنيف.

وقال بوريل - فى منشور على موقع (إكس) - "غزة مقطوعة تمامًا عن العالم ومعزولة فيما يتواصل القصف المركز عليها. قتل عدد هائل من المدنيين بمن فيهم أطفال.. هذا مُخالف للقانون الإنسانى الدولي".





ويتعرض قطاع غزة لحصار خانق منذ عام 2007، إلا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، شددت الحصار على القطاع منذ بدء العدوان قبل 22 يوما، ليشمل قطع التيار الكهربائى والماء، ومنع دخول المواد الأساسية والوقود.





وتواصل طائرات الاحتلال الحربية، شن غاراتها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري، ما أسفر عن استشهاد 7650 مواطنًا، بينهم 3195 طفلا، و1863 سيدة، إضافة إلى إصابة نحو 20 ألفا، فى إحصائية غير نهائية.





وقالت مصادر طبية، إن قوات الاحتلال، ارتكبت منذ الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، 53 مجزرة فى قطاع غزة، فى قصف هو الأعنف والأشد منذ بدء العدوان قبل 22 يومًا.





وتحول قطاع غزة الى قطع من اللهب منذ انقطاع شبكتى الاتصالات والإنترنت كليا عن العالم، ما تسبب فى احداث شلل كامل فى قدرات المنظومة الصحية وحركة مركبات الاسعاف والطواقم الطبية.

