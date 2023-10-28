قلق بين المنظمات الدولية والأممية بعد فقدان الاتصال بموظفيهم فى غزة

MENAFN - Youm7) أعربت منظمات الإغاثة الدولية ووكالات الأمم المتحدة، اليوم /السبت/، عن قلقها بشأن موظفيها فى قطاع غزة بعد فقدان الاتصال بهم خلال انقطاع الإنترنت المستمر فى القطاع المحاصر، بحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن رؤساء عدد من وكالات الأمم المتحدة، بما فى ذلك منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أعربوا عن مخاوفهم بشأن موظفيهم وسكان غزة، داعية إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.



وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى - عبر حسابها الرسمى على منصة "إكس" - "نشعر بقلق بالغ إزاء قدرة فرقنا على مواصلة تقديم خدماتها الطبية الطارئة، خاصة وأن هذا العطل يؤثر على رقم الطوارئ المركزى 101، ويعوق وصول سيارات الإسعاف إلى الجرحى والمصابين"، مضيفة أنها تخشى على سلامة طواقمها وسط الغارات الإسرائيلية المكثفة على غزة.



ومن جهة أخرى، قالت منظمة أطباء بلا حدود، فى وقت متأخر من الجمعة، إنها "تشعر بقلق عميق إزاء الوضع فى غزة"، لافتة إلى أنها فقدت الاتصال ببعض موظفيها هناك، معربة عن قلقها البالغ خاصة على المرضى والطواقم الطبية وآلاف العائلات فى غزة.



وفى السياق، قال رئيس المجلس النرويجى للاجئين جان إيجلاند، اليوم، إن منظمته فقدت الاتصال مع 54 من العاملين والزملاء فى غزة، مضيفا: "أنهم يفرون للنجاة بحياتهم مع عائلاتهم فى شمال وجنوب مكان مكتظ بالسكان ولا مفر فيه من القصف".