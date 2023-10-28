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الهلال الأحمر الدولى يؤكد ضرورة تحمل المجتمع الدولى مسؤولياته لمساعدة قطاع غزة

10/28/2023 2:39:07 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت مسئولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولى مى الصايغ، ضرورة تحمل المجتمع الدولى مسؤولياته؛ لمساعدة قطاع غزة، مشيدة بدور الهلال الأحمر المصرى الذى يقوم بدور محورى لتنسيق الدعم الدولى، منوهة بأن مصر هى الجسر لعبور كل الدعم اللازم للقطاع.

وقالت الصايغ - خلال اتصال هاتفى مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم /السبت/ - إن "ما تم إدخاله إلى غزة من مساعدات، ضئيل للغاية مقارنة بحاجات القطاع الذى يعانى أسوأ كارثة إنسانية"، مضيفة "إنه من الضرورى تأمين إدخال المساعدات للقطاع الذى يعانى أسوأ وأعنف قصف".

وشددت على أن العدوان الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين والأطقم الطبية فى قطاع غزة، مبينة أن المؤسسات الصحية تعانى بشدة فى القطاع، معربة عن أسفها من أن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر للنزاع المسلح، كما أنهم عرضة للاستهداف.









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