غدا فى اليوم السابع.. الرئيس السيسى: مصر دولة ُ قوية.. لا تمس





واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:





الرئيس السيسى يفتتح الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة.. ويؤكد:مصر دولة ُ قوية.. لا تمس..الرئيس: نحرص على استقرار المنطقة ونرحب بقرار الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.. وتوسعة دائرة الصراع تحول المنطقة إلى قنبلة موقوتة

الرئيس السيسى

لأصحاب المصانع:

مستعدون لتقديم الدعم لزيادة الإنتاج..

الدولة مستعدة لتأهيل أى مدارس أو طرح أراض لدعم الصناعة.. والمجمعات الصناعية تستهدف توفير الوقت والجهد على المصنعين





صامدون للنهایة..الاحتلال الإسرائيلى يعزل غزة..قطع الكهرباء والاتصالات والإنترنت والشروع فى عمليات بحرية وبرية وجوية.. ارتفاع عدد شهداء العدوان لـ7703 بينهم 3595 طفلا جيش الاحتلال يرتكب مجزرة بشعة ضد المدنيين

حكايات من غزة.. المصرفى الفلسطينى فكرى جودة لـ «اليوم السابع»: شعبنا حى ولن يموت





دندراوى الهوارى يكتب: حكومة نتنياهو تعيد شحن بطاريات الكراهية.. ودماء غزة تلحق بإسرائيل خسائر فادحة



