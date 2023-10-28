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غدا فى اليوم السابع.. الرئيس السيسى: مصر دولة ُ قوية.. لا تمس

10/28/2023 2:39:04 PM
(MENAFN- Youm7) تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية:
الرئيس السيسى يفتتح الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة.. ويؤكد:
مصر دولة ُ قوية.. لا تمس.


واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:


الرئيس السيسى يفتتح الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة.. ويؤكد:
مصر دولة ُ قوية.. لا تمس..
الرئيس: نحرص على استقرار المنطقة ونرحب بقرار الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.. وتوسعة دائرة الصراع تحول المنطقة إلى قنبلة موقوتة

الرئيس السيسى
لأصحاب المصانع:
مستعدون لتقديم الدعم لزيادة الإنتاج..
الدولة مستعدة لتأهيل أى مدارس أو طرح أراض لدعم الصناعة.. والمجمعات الصناعية تستهدف توفير الوقت والجهد على المصنعين


صامدون للنهایة..
الاحتلال الإسرائيلى يعزل غزة..
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