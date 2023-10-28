محافظ القاهرة يتفقد استعدادات المعدات الهندسية والمركبات لمواجهة الأزمات

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم اصطفاف المعدات الهندسية والمركبات الخاصة بكافة الهيئات والشركات والمديريات والأحياء التابعة للمحافظة لبيان مدى جاهزيتها وصلاحيتها الفنية واستعدادها، لمواجهة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى لكافة المحافظات بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية الشاملة لكافة الإمكانيات والمعدات.





وضم الاصطفاف معدات وتجهيزات هيئة نظافة وتجميل القاهرة، ومديرية التضامن، والهلال الأحمر، والحماية المدنية، وشركات الغاز، وشركتى الصرف الصحى ومياه الشرب، وشركتى كهرباء شمال وجنوب القاهرة.





وأكد المحافظ أن الهدف من الاصطفاف هو رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفورى فى حالة حدوث الأزمات والطوارئ.







وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الحفاظ على تلك المعدات ورفع كفاءتها بصفة دورية مع إعادة الاصطفاف بصفة دورية للتأكد من جاهزية المعدات.





وأشار محافظ القاهرة إلى أهمية التدريب المستمر للعنصر البشرى القائم على تشغيل المعدات والأجهزة بحيث يكون قادر على استخدام تلك المعدات بالشكل الأمثل وتحقيق الغرض المرجو منها.





وأكد محافظ القاهرة على ضرورة رفع كفاءة الأطقم العاملة مع إجراء سيناريوهات لمحاكاة الكوارث والطوارئ بشكل دورى بهدف الوقوف على مدى الاستعداد وتدريب كافة قطاعات إدارة الأزمات منذ تلقى البلاغ وحتى الانتهاء منه، مع عقد دورات تدريبية لكافة العاملين بمراكز الازمات على كيفية إدارة الأزمة والتعامل معها من خلال التواصل مع كافة الجهات المعنية وإعداد البلاغات وإبلاغ المركز الرئيسى بالمحافظة.





ووجه محافظ القاهرة باستمرار مراجعة كافة المعدات والعناصر الهندسية من سيارات وعربيات كسح ولوادر، للاطمئنان على سلامة عملها بشكل جيد وفعال على إدارة الأعمال من الميدان والعمل على تحديث السيارات بصفة مستمرة لتكون مستعدة لأى طوارئ بالمحافظة.





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