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مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى: سيل من المشاعر المعادية لواشنطن بسبب دعم إسرائيل

10/28/2023 2:38:59 PM
(MENAFN- Youm7) تحت عنوان "الولايات المتحدة تواجه أزمة علاقات عامة في العالم العربي والإسلامي"، قال مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي إن إظهار إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن الدعم الثابت لإسرائيل في حربها مع الفصائل الفلسطينية أدى إلى إشعال سيل من المشاعر المعادية لأمريكا في العديد من المجتمعات العربية والإسلامية.

وفي أعقاب هجوم السابع من أكتوبر، اشتعلت مشاعر الغضب في معظم أنحاء العالم ضد الولايات المتحدة وخاصة المجتمعات الإسلامية والعربية، ويرى الكثيرون في الشرق الأوسط وجود علاقة سلسة بين تصرفات إسرائيل والولايات المتحدة.

وأوضح المجلس أن تصريحات إدارة جو بايدن بأن "الولايات المتحدة تحمي ظهر إسرائيل" وإعادة تأكيدها على "الالتزام الصارم" للولايات المتحدة بأمن إسرائيل قد ساهمت بشكل أكبر في هذا التصور، على الرغم من حقيقة أن بايدن حاول التواصل بقوة مع مجتمعات تنتمى لمجموعة متنوعة من الأديان.

وبشكل عام، كان القادة والجماهير فى العالم العربى والإسلامى سريعين ومتحدين في الدعوة إلى وقف إطلاق النار وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة.











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