دعت لوقفه.. افتتاحية مورنينج ستار: عواقب لا يمكن تصورها لغزو غزة

MENAFN - Youm7) قالت صحيفة "مورنينج ستار" البريطانية فى افتتاحيتها اليوم السبت إن الغزو البري لغزة يمكن أن يكون له عواقب لا يمكن تصورها، ويجب أن يتوقف.





واعتبرت الصحيفة أن الغارات الجوية الأمريكية ضد الميليشيات في سوريا والعراق، وإرسال حاملتي طائرات إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، تشير إلى أن واشنطن تتوقع أن يؤدي الغزو البري الإسرائيلي لغزة إلى إشعال صراع أكبر بكثير.





وأضافت الافتتاحية "بالنسبة لأكثر من مليوني فلسطيني، فإن الكابوس يزداد سوءًا، حيث أصبح ما وصفته الأمم المتحدة منذ فترة طويلة بأنه أكبر "سجن في الهواء الطلق" في العالم، بمثابة فخ للموت. وقُتل حتى الآن أكثر من 7000 فلسطيني في القصف، أكثر من 2000 منهم من الأطفال. وقد أجبر الغضب الشعبي بعض السياسيين على التخفيف من دعمهم الشامل لجرائم الحرب الإسرائيلية، مع دعوات إلى "هدنة إنسانية" لا تصل إلى حد وقف إطلاق النار."





ومع ذلك، تابعت الصحيفة، تقصف إسرائيل شحنات المساعدات ومراكز التوزيع، مؤكدة أن "الهدنات الإنسانية" دون وقف إطلاق النار لا معنى لها، لاسيما وإن غزة، كما حذر مسئولو الأمم المتحدة اليوم، "تتعرض للخنق".





وأشارت الافتتاحية إلى أنه فوق المعاناة اليومية هناك قلق بشأن ما سيأتي، فهل ستغمر إسرائيل أنفاق غزة بغاز الأعصاب، كما قالت مصادر لمواقع إخبارية، وهل يتم تأجيل الغزو البري بسبب الضجة الدولية المتصاعدة ضده بينما تتمتع السفن الأمريكية بالقوة الكافية لحماية إسرائيل من العواقب؟





وأوضحت الصحيفة أن مسيرة اليوم السبت في لندن هي الأكبر حتى الآن حيث يتم حشد بحشد كل شخص ممكن لوقف هذه الحرب الوشيكة.





وأضافت الصحيفة "إن الادعاء بأن إسرائيل سوف تكتفي بهزيمة الفصائل الفلسطينية لا يمكن أن يصمد أمام التدقيق: فإسرائيل لا تقتل المئات من المدنيين كل يوم فحسب، بل إن حكومتها المؤلفة من المتطرفين صريحة في التعبير عن ازدراءها لحياة الفلسطينيين".