المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحث باكستان على وقف ترحيل الأفغان إلى بلادهم

MENAFN - Youm7) قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إن خطة باكستان لترحيل الرعايا الأجانب "غير المسجلين"؛ ستؤثر بشكل غير متناسب على أكثر من 1.4 مليون أفغانى فى البلاد، معربة عن قلقها من هذه الخطوة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداسانى - وفق ما جاء على موقع الأمم المتحدة الإلكترونى - إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحث السلطات على وقف عمليات الترحيل، التى من المقرر أن تبدأ فى الأول من نوفمبر.



ويعيش حاليًا أكثر من مليونى أفغانى غير شرعى فى باكستان، وصل ما لا يقل عن 600 ألف منهم بعد عودة طالبان إلى السلطة فى أغسطس 2021.



وأضافت شامداساني: "نعتقد أن العديد من أولئك الذين يواجهون الترحيل سيكونون معرضين لخطر جسيم لانتهاكات حقوق الإنسان إذا عادوا إلى أفغانستان، بما فى ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والتعذيب والمعاملة القاسية وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية".



وتابعت أن "نشطاء المجتمع المدنى والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمسؤولين الحكوميين السابقين وأفراد قوات الأمن، وبالطبع النساء والفتيات ككل" معرضون للخطر بشكل خاص، مشيرة إلى "السياسات البغيضة" التى تحظر عليهم الالتحاق بالتعليم الثانوى والجامعى والعمل فى العديد من القطاعات وجوانب الحياة اليومية والعامة الأخرى.



وأشارت شمداسانى إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة قد وثقت - بالفعل - زيادة حادة فى عمليات العودة إلى أفغانستان منذ الإعلان عن الموعد النهائى فى 3 أكتوبر.



وبحلول 15 أكتوبر، كان 59,780 أفغانى قد غادروا باكستان، وفقاً لتقرير سريع أصدرته الوكالتان مؤخراً. وذكرت الأغلبية، 78 فى المائة، أن الخوف من الاعتقال هو سبب المغادرة.



وقالت شمداساني: "مع اقتراب الموعد النهائى فى الأول من نوفمبر، نحث السلطات الباكستانية على تعليق الإعادة القسرية للمواطنين الأفغان قبل فوات الأوان لتجنب وقوع كارثة فى مجال حقوق الإنسان".



كما دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الحكومة إلى مواصلة توفير الحماية للمحتاجين والتأكد من أن أى عودة مستقبلية تكون آمنة وكريمة وطوعية ومتوافقة مع القانون الدولي.