مظاهرات حاشدة فى باريس تضامنا مع الشعب الفلسطينى رغم الحظر الأمنى.. فيديو

MENAFN - Youm7) تجمع آلاف من الفرنسيين بساحة "شاتليه" بالعاصمة باريس، فى مظاهرات حاشدة بالرغم من حظرها بأمر من قائد شرطة باريس، وذلك للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطينى فى ظل استمرار الحرب الدموية والقصف الإسرائيلى وتطور العمليات العسكرية الإسرائيلية فى قطاع غزة.



فبالرغم من حظر الشرطة وعدم السماح بتنظيم هذه المظاهرة وبالرغم من تأييد القضاء الفرنسى قرار الحظر، تجمع عدد غفير من المواطنين بعد ظهر اليوم فى ساحة "شاتليه" بين الدائرتين الأولى والرابعة بباريس، للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطينى والمطالبة بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية فى قطاع غزة.



وهذه المظاهرة بالرغم من الحظر إلا أنها شهدت مشاركة كبيرة من المواطنين الفرنسيين الداعمين للقضية الفلسطينية. ففى المظاهرات السابقة مثل الأحد الماضي، كان هناك عدد كبير من المتظاهرين من أصول عربية لدعم الشعب الفلسطينى إلا أن مظاهرة اليوم شهدت مشاركة لمواطنين فرنسيين جاؤوا خصيصا للمطالبة بوقف العمليات الإسرائيلية "الوحشية" ودعم الشعب الفلسطينى ورفع الحصار عن قطاع غزة، مرددين هتافات "من باريس إلى غزة .. نحن هنا معكم".



وأعربت "كلويه" عن تضامنها مع الفلسطينيين، وقالت لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس: "زرت الضفة الغربية وإسرائيل وأدركت أننا هنا لا نتحدث عن الاحتلال والاستعمار الذى تقوم به إسرائيل، وأعتقد أن هذا هو سبب هجمات السابع من أكتوبر والأمر يتعلق بالسياسة وليس بالدين"، مضيفة أن تواجدها فى هذه المظاهرة لتؤكد أن غالبية الشعب الفرنسى متضامن مع الشعب الفلسطينى على عكس ما تقوله الحكومة الفرنسية".



ووسط هتافات منددة بأعمال إسرائيل الوحشية و"اغتيال الإنسانية"، منها "إسرائيل قاتلة"، وصفت "لولا" ما يحدث بغزة بالفظيع حيث أكدت أيضا أنه لم يكن هناك تحرك كاف لا على المستوى الفرنسى ولا على المستوى الأوروبى لحماية حقوق وحياة المدنيين الفلسطينيين "وأنا هنا لأقف تضامنا معهم".



كذلك دعت "ناتالي" إلى وقف إطلاق النار وعبرت عن دعمها للشعب الفلسطينى ، قائلة "ندرك ما يحدث ولكن لا يمكننا أن نبقى مكتوفى الأيدي، الحكومة صامتة عما يحدث، لكننا لسنا كذلك، ورغم الحظر أنا هنا لأن هناك ازدواجية بالمعايير، بعض الأشخاص مسموح لهم بالتظاهر والبعض الآخر ممنوع، لذلك لا يمكننا أن نبقى سلبيين وأريد أن أؤكد للشعب الفلسطينى نحن هنا ندعمكم".



ورفعت "لينا" لافتة كتب عليها "أوقفوا جرائم الحرب" وقالت : "أنا هنا لأننى ضد جرائم الحرب هذه وما يحدث فى غزة وخاصة بالأمس عندما تم قطع كل الاتصالات عن غزة، ليس لدينا أخبار عما يحدث هناك ونحن على يقين أن هناك قصف مستمر ضد المدنيين والمستشفيات .. ولا تتوقف وسائل الإعلام عن الجدل حول ما إذا كان يجب تبريرها كدفاع أم لا مع أن من الواضح أن ما يحدث هى إبادة جماعية".



وأضافت "نحن هنا لأنه فى فرنسا، يُحظر التظاهر بحجة أننا يمكن أن نمثل تهديدا للنظام العام، لكننا ببساطة أشخاص يريدون مشاركة آلام الفلسطينيين".



وأكدت "كلير" أن ما يحدث حقا هو "إبادة جماعية" على أرض الواقع .. وقالت "لا أحد يفعل شيئا، العالم يرى هذه الإبادة الجماعية ولا أحد يتفاعل، يجب على المجتمع الدولى أن يتحرك ويقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.. وأقول للفلسطينيين، لا تتخلوا عن قضيتكم، الحكومة ليست معكم لكن الشعوب معكم .. فالشعب الفلسطينى له الحق فى الوجود، وله الحق فى أن يكون حرا ومستقلا وله الحق فى العيش فى سلام وعدالة".



أما "جون مارك"، فقد أعرب عن استنكاره لموقف الحكومة الفرنسية قائلا: "أنا هنا وقبل أى شيء للتنديد بموقف الحكومة الفرنسية التى قالت إن لإسرائيل الحق فى الدفاع عن نفسها وبذلك تتبنى موقفا غير متوازن، وتبدو أنها لا تدرك أن حق الدفاع هذا هو حق للقتل، فهناك أكثر من 5 آلاف مدنى لقوا حتفهم فى غزة من بينهم أكثر من ألفى طفل، وهذا أمر وحشي".



ومن جهتها أكدت "ليندا" فرنسية جزائرية على مشاركتها هى والجميع من أجل السلام، قائلة "أنا هنا ضد الاستعمار الإسرائيلى غير الشرعى والذى لا يحترم القانون الدولى .. ونحن هنا جميعا للسلام وأن يحصل الشعب الفلسطينى على حريته واستقلاله" وأضافت أن الشيء الوحيد الذى يمكن القيام به هو الخروج إلى الشوارع من أجلهم والدعاء لهم.



وردد المتظاهرون هتافات تدين إسرائيل منها: "إسرائيل قاتلة" وأخرى داعمة لفلسطين مثل "كلنا فلسطين" ورفعوا لافتات تطالب بتحرير قطاع غزة، ولافتات أخرى كتب عليها "الإنسانية هى من تغتال" وهتافات أخرى موجهة للإعلام الفرنسى لقول الحقيقة، وأخرى تحث على استمرار المقاومة الفلسطينية والتضامن مع الشعب الفلسطيني، رافعين العلم الفلسطيني.



وقد أيدت المحكمة الإدارية بباريس صباح اليوم قرار حظر هذه المظاهرة الداعمة للشعب الفلسطينى والتى تم حظرها بأمر من قائد شرطة العاصمة لوران نونيز. وجاء فى نص قرار المحكمة بأن القاضى المختص لم يعلق قرار الحظر الذى أصدره قائد شرطة باريس، نظرا لأن هذه التظاهرة تأتى "فى سياق تتزايد فيه التوترات المتعلقة بالنزاع الإسرائيلى الفلسطينى والظروف التى تجرى فيها هذه المظاهرة"، بالإضافة إلى أنها تأتى فى ظل تزايد الأعمال المعادية للسامية فى فرنسا.



وبالرغم من هذا الحظر، تجمع الآلاف قدر عددهم بين 3 آلاف و4 آلاف شخص بحسب الشرطة الفرنسية، فى ساحة "شاتليه" بباريس، للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطينى فى ظل استمرار القصف الذى يتعرض له قطاع غزة وتطور العمليات العسكرية الإسرائيلية فى القطاع، إلا أن الشرطة الفرنسية ألقت بعد ذلك فى المساء القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.