عمرو السيسى يعد أوسوريو بالالتزام فى تدريبات الزمالك

MENAFN - Youm7) وعد عمرو السيسى، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مديره الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بالالتزام فى تدريبات الفريق، وتنفيذ تعليماته خلال الفترة المقبلة.

وكان الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو

اشترط التزام عمرو السيسى فى تدريبات الفريق حتى يتم العفو عنه والسماح له بالعودة للمشاركة مع الفريق.

وجاء قرار أوسوريو بعد انفعال اللاعب فى أحد التدريبات ورفضه قرار المدير الفنى

باحتساب تسلل فى التقسيمة، وهو ما رفضه أوسوريو، واشترط التزام اللاعب والوصول لأعلى فورمة فى التدريبات حتى يتم العفو عنه.

فى سياق مختلف، يعقد المسئولون عن ملف الكرة

في نادى الزمالك جلسة مرتقبة مع خوان كارلوس أوسوريو للاتفاق على اللاعبين الراحلين عن القلعة البيضاء فى الانتقالات الشتوية المقبلة، حتى يتسنى لهم إعادة ترتيب الأوراق في ملف الصفقات الجديدة.

وأعد جهاز الكرة بالزمالك تقريرًا مفصلاً عن الراحلين لتسليمه لمسئولى الزمالك، لاتخاذ القرار النهائي بشأنهم فضلاً عن التجهيز لخريطة الصفقات الجديدة المقرر

أن يتعاقد معها الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وبدأ مسئولو نادى الزمالك فتح ملف مستحقات اللاعبين والجهاز الفنى للفريق بقيادة الكولومبى

خوان كارلوس أوسوريو

لإيمانهم بأهمية هذه النقطة فى الحفاظ على تركيز اللاعبين وعدم تشتيت ذهنهم.

وفتح

أحمد سليمان وحسين

السيد خطوط

اتصال مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك للتأكيد عليه بأن توفير مستحقات اللاعبين والكولومبى أوسوريو سيكون فى أقرب وقت ممكن حتى يقوم

بتوصيل الرسالة لهم.

ويقدر مسئولو نادى الزمالك شعور اللاعبين بحاجتهم إلى مستحقاتهم بسبب التزاماتهم المادية فضلاً عن تقديرهم لحالة الصبر والتضحيات التى قدموها

خلال الفترة الماضية التى تأخرت فيها حقوقهم دون الشكوى أو الحديث فى أى مكان.