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وزير الرياضة يستقبل نائب رئيس الاتحاد العربى للاستثمار والتسويق الرياضى

10/28/2023 2:38:55 PM
(MENAFN- Youm7) استقبل اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، لجينة بنت محسن بن حيدر درويش نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضى للشئون العربية عضو مجلس الشوري وعضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بسلطنة عمان.



وتناول اللقاء والذي جاء قبل 24 ساعة من انطلاق الملتقى الدولى للاستثمار والصناعة الرياضية والذي يتم تنظيمه فى الفترة من 29 حتى 31 أكتوبر الحالى سبل التعاون بين وزارة الرياضة والاتحاد العربي للتسويق، كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد الأفريقي لرياضة الجامعات والاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي.




وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الملتقى الدولى والذي سوف ينطلق غدا
 سيشهد تجمع أكبر عدد من المستثمرين تحت مظلة واحدة لمعرفة كل ما هو جديد فى عالم الاستثمار وإلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية فى القارة الأفريقية وبمشاركة 37 دولة فى كافة المجالات الرياضية العربية والأفريقية وفتح أسواق جديدة للمؤسسات والكيانات الاستثمارية.




فيما تقدمت نائبة رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي للشئون العربية بالشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على استقباله اليوم،
 مشيرة إلى تطلع الاتحاد لجذب مزيد من رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية والعربية، في مجال الاستثمار والتصنيع الرياضى بالمنطقة العربية، وخاصة السوق المصرى والخليجي، وغيرها من الدول العربية التى تتمتع بإمكانيات متطورة فى مجال الصناعة الرياضية.



فيما توجه وزير الشباب بدعوة نائبة مجلس إدارة الاتحاد العربي للتسويق لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة والتى تمثل نقلة حضارية كبيرة لمصر، كما تم دعوتها لزيارة مصنع النجيل الصناعى التابع لوزارة الشباب والرياضة.



يذكر أن الاتحاد الأفريقى لرياضة الجامعات، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصرى سوف يشارك فى الملتقي الدولى الثانى للاستثمار والصناعة الرياضية.



حضر اللقاء محيى معروف وكيل الوزارة للاستثمار والتسويق بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور عمر الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، والدكتور عصام سراج مساعد الوزير للتسويق والشؤون التجارية، والدكتور أحمد فاروق أستاذ الإدارة الرياضية جامعة حلوان.












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