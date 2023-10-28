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شوط أول مثير بين الاتحاد السكندرى والمقاولون ويشهد تسجيل 4 أهداف.. فيديو

10/28/2023 2:38:55 PM
(MENAFN- Youm7) انتهى الشوط الأول المثير بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل من الاتحاد السكندرى والمقاولون العرب، فى اللقاء الذى يجمعهما حاليًا على استاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الخامسة من منافسات دورى Nile لهذا الموسم.



بدأ الشوط بإثارة ومتعة، حيث سجل المقاولون هدف التقدم فى الدقيقة 3 عن طريق أحمد علاء، ثم تعادل مابولولو لزعيم الثغر فى الدقيقة 8، بعدها نجح الاتحاد فى تسجيل هدف التقدم فى الدقيقة 21 عن طريق بواتينج، قبل أن يسجل محمود شبانة مدافع الاتحاد هدف التعادل لذئاب الجبل بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 27.



وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: محمود أبو السعود، أمير عابد، عماد الدين بوبكر، أمادو نياص، أحمد فوزي، محمد سالم، محمد هاني تريكة، أحمد علاء، فاروقا نور الدين، جوزيف أوشايا وعمار حمدي.



بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: محمود شبانة، هشام صلاح، مابولولو، خالد الغندور، عمر الوحش، أحمد عادل ميسي، كريم الديب، مورو سليفو، بنجامين بواتنج، إسلام أبو سليمة.



هدف المقاولون الأول







هدف الاتحاد الأول







هدف تقدم الاتحاد







هدف تعادل المقاولون
















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