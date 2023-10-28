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تعادل سلبى بين زد وسموحة فى الشوط الأول بدورى Nile

10/28/2023 2:38:55 PM
(MENAFN- Youm7) تعادل فريق زد مع نظيره سموحة سلبيا في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة دورى Nile.

وتعرض أحمد عبد الحكم مدافع سموحة للطرد المباشر في الدقيقة 14 من عمر المباراة بعد إعاقته لشادى حسين مهاجم زد على حدود منطقة الجزاء.

وبدأ سموحة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمد مصطفى - طارق علاء – أحمد حكم – محمود وحيد

الوسط: دوكو دودو – أحمد خالد – عمرو قلاوة

الهجوم: عبد اللطيف بن قسو – فادي فريد - حسين فيصل

ودخل زد المباراة بتشكيل مكون من من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: مصطفى العش، محمد إسماعيل، علي جمال، محمد أشرف.

خط الوسط: بيتر، مصطفي سعد ميسي، أحمد عاطف قطه، عبد الله مجدي.

خط الهجوم: مصطفي زيكو، شادي حسين.

يحتل فريق زد المركز الخامس فى ترتيب جدول دورى nile برصيد 8 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهما ولم يتعرض لأى هزيمة، سجل لاعبو زد 8 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

بينما يحتل سموحة المركز السابع فى ترتيب جدول دورى nile برصيد 7 نقاط من أربع مباريات خاضها الفريق، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر مثله، سجل لاعبو الفريق السكندرى 6 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.







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