كواليس مران الأهلى الأخير فى جنوب أفريقيا قبل مواجهة صن داونز.. صور

MENAFN - Youm7) أنهىالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي اليوم بجنوب أفريقيا باستاد لوفتوس، الذي يستضيف مباراة الفريق أمام صن داونز فى الثالثة عصر غدٍ بتوقيت القاهرة وجنوب أفريقيا فى ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الأفريقي.

وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران، الذي بدأ بمحاضرة من مارسيل كولر المدير الفني، ثم خاض اللاعبون فقرة إحماء قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بمباراة صن داونز وحضره ممثلًا عن النادي كل من: الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني.

أسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأخضر.

فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجورب الأبيض فيما يرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.

اكرم





الاهلي





الدبيس





الشحات





الشناوي





تاو





ديانج





ربيعة





رضا





سراج وعدلي وبيبو





شوبير





صلاح محسن





طاهر ومعلول





عبد المنعم





عطية





كهربا





كولر





مران الاهلي





معلول





موديست





نيدفيد





هاني





ياسر



