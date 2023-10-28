دولة الكويت تعرب عن قلقها الشديد لمواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 10 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية اليوم السبت عن قلق دولة الكويت الشديد لمواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه البربري على قطاع غزة واستمرار انتهاكاته للقرارات الدولية وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن أي اجتياح بري لقوات الاحتلال وسط العزل المتعمد للقطاع سيثبت أن الاحتلال الإسرائيلي مصمم على مواصلة ارتكاب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني الشقيق معربة عن أسفها لهذا الصمت الدولي غير المسبوق محذرة من أن استمرار الصمت سيهدد السلم والأمن الدوليين.
وجددت مطالبة دولة الكويت لمجلس الأمن والمجتمع الدولي والدول المؤثرة بتحمل مسؤولياتهم والاضطلاع بها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للمدنيين في قطاع غزة بما يتسق مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في تاريخ 27 أكتوبر 2023. (النهاية)
ن م ع / م ص ع
MENAFN28102023000071011013ID1107322765
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