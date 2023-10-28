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متعافيات من السرطان يتألقن في مباراة لكرة السلة للتوعية بالمرض

10/28/2023 2:38:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من مرفت عبدالدايم (حدث.مصور)
الكويت – 28 – 10 (كونا) -- تجارب وقصص رائعة وبطولات حقيقية وإرادة لا تلين لناجيات من سرطان الثدي تجاوزن المحنة وبدأت المنحة تدفعهم لنشر التوعية بين جموع النساء بأهمية الكشف المبكر عن المرض ليكن خير سفيرات لنشر هذه الثقافة أيا كانت الوسيلة المستخدمة.
واليوم السبت وفي صالة نادي كاظمة الرياضي بعزيمة وإصرار على الفوز ابدعت متعافيات من سرطان الثدي في مباراة كرة السلة الودية بين فريق (كان) للمتعافيات وفريق (سوروبتمست) ضمن فعاليات الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان بالتعاون مع الجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية والتي انتهت لصالحهن بنتيجة (18-16).(النهاية)

م ر ف




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