متعافيات من السرطان يتألقن في مباراة لكرة السلة للتوعية بالمرض

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من مرفت عبدالدايم (حدث.مصور)
الكويت – 28 – 10 (كونا) -- تجارب وقصص رائعة وبطولات حقيقية وإرادة لا تلين لناجيات من سرطان الثدي تجاوزن المحنة وبدأت المنحة تدفعهم لنشر التوعية بين جموع النساء بأهمية الكشف المبكر عن المرض ليكن خير سفيرات لنشر هذه الثقافة أيا كانت الوسيلة المستخدمة.
واليوم السبت وفي صالة نادي كاظمة الرياضي بعزيمة وإصرار على الفوز ابدعت متعافيات من سرطان الثدي في مباراة كرة السلة الودية بين فريق (كان) للمتعافيات وفريق (سوروبتمست) ضمن فعاليات الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان بالتعاون مع الجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية والتي انتهت لصالحهن بنتيجة (18-16).(النهاية)
م ر ف
MENAFN28102023000071011013ID1107322764
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.