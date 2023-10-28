سفير الكويت في روما: زيارة وفد لجنة الصداقة البرلمانية إلى إيطاليا وطدت جسور التواصل بين البلدين

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- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 28 - 10 (كونا) -- أشاد سفير دولة الكويت لدى ايطاليا ناصر القحطاني اليوم السبت بنتائج زيارة وفد لجنة الصداقة البرلمانية الناجحة إلى إيطاليا باعتبارها رافدا من روافد الدبلوماسية الكويتية من أجل حشد الدعم البرلماني الإيطالي وتعميق العلاقات الثنائية.
وقال القحطاني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن زيارة وفد لجنة الصداقة البرلمانية ساهمت بفعالية في مد وتوطيد جسور التواصل البرلماني بين البلدين والشعبين الصديقين وتعكس عمق العلاقات الثنائية بين الكويت وإيطاليا "خاصة أننا نستعد للاحتفال العام المقبل بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية".
وأشار إلى أن لقاءات الوفد الكويتي العديدة بقيادات البرلمان الايطالي كانت مثمرة وسادتها روح الصداقة وشملت محادثات معمقة وصريحة حول أوجه العلاقات الثنائية المتميزة على كافة الأصعدة وسبل تعزيزها كما سمحت بتناول موضوعات هامة تخص الوضع الاقليمي والتطورات الراهنة في المنطقة.
ونوه بحرص القيادات البرلمانية الايطالية خلال كل اللقاءات على الإشادة بسياسة الكويت الحكيمة الرصينة بنهجها التوافقي ودورها الأساسي في بناء وتدعيم أسس الاستقرار وحفظ السلم في المنطقة الإستراتيجية والعالم أجمع.
وأكد السفير القحطاني أهمية دور لجنة الصداقة البرلمانية بمجلس الأمة وزيارتها التي تمثل الدبلوماسية البرلمانية للكويت والتي ترافق وتواكب الدبلوماسية الرسمية وتدعم السياسة الخارجية للدولة.
وأشاد بجهود الوفد البرلماني في طرح القضايا الراهنة ذات الأهمية على قيادات ومسؤولي البرلمان الايطالي الذين أكدوا رفض الغاء اتفاقية (خور عبد الله) المعتمدة بشكل أحادي ومطالبة العراق بضرورة الوفاء بالالتزامات المترتبة الاتفاقية الى تندرج ضمن المعاهدات الدولية لدى الأمم المتحدة.
وقال إن إيطاليا بموقفها القوي والنبيل ومشاركتها الفعالية في تحرير الكويت التي أسست لصداقة خاصة تواصل تضامنها الثابت مع الكويت وتأييد مطالبها المشروعة باحترام مقررات الأمم المتحدة والقانون الدولي في الاتفاقيات المبرمة بين الدول كما هو في اتفاقية (خور عبد الله).
كما شدد على أن الزيارة الناجحة لوفد مجلس الأمة الذي اجتمع كذلك مع مجموعة الصداقة البرلمانية الايطالية - الكويتية تؤسس لنقلة نوعية جديدة في العلاقات بين مجلس الأمة والبرلمان الإيطالي بما يوسع الأرضية لعلاقات الشراكة والصداقة الثنائية.
وقد اختتم وفد لجنة الصداقة البرلمانية الثانية في مجلس الأمة برئاسة النائب الدكتور محمد الحويلة وعضوية النواب فارس العتيبي وبدر الشمري وبدر العنزي زيارة رسمية الى ايطاليا التقى خلالها بكل من نائب رئيسي مجلس النواب الايطالي ونائب رئيس مجلس الشيوخ ماوريتسيو غاسباري ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي. (النهاية)
م ن / ه س ص
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