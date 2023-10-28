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سفير الكويت في روما: زيارة وفد لجنة الصداقة البرلمانية إلى إيطاليا وطدت جسور التواصل بين البلدين

10/28/2023 2:38:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 28 - 10 (كونا) -- أشاد سفير دولة الكويت لدى ايطاليا ناصر القحطاني اليوم السبت بنتائج زيارة وفد لجنة الصداقة البرلمانية الناجحة إلى إيطاليا باعتبارها رافدا من روافد الدبلوماسية الكويتية من أجل حشد الدعم البرلماني الإيطالي وتعميق العلاقات الثنائية.
وقال القحطاني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن زيارة وفد لجنة الصداقة البرلمانية ساهمت بفعالية في مد وتوطيد جسور التواصل البرلماني بين البلدين والشعبين الصديقين وتعكس عمق العلاقات الثنائية بين الكويت وإيطاليا "خاصة أننا نستعد للاحتفال العام المقبل بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية".
وأشار إلى أن لقاءات الوفد الكويتي العديدة بقيادات البرلمان الايطالي كانت مثمرة وسادتها روح الصداقة وشملت محادثات معمقة وصريحة حول أوجه العلاقات الثنائية المتميزة على كافة الأصعدة وسبل تعزيزها كما سمحت بتناول موضوعات هامة تخص الوضع الاقليمي والتطورات الراهنة في المنطقة.
ونوه بحرص القيادات البرلمانية الايطالية خلال كل اللقاءات على الإشادة بسياسة الكويت الحكيمة الرصينة بنهجها التوافقي ودورها الأساسي في بناء وتدعيم أسس الاستقرار وحفظ السلم في المنطقة الإستراتيجية والعالم أجمع.
وأكد السفير القحطاني أهمية دور لجنة الصداقة البرلمانية بمجلس الأمة وزيارتها التي تمثل الدبلوماسية البرلمانية للكويت والتي ترافق وتواكب الدبلوماسية الرسمية وتدعم السياسة الخارجية للدولة.
وأشاد بجهود الوفد البرلماني في طرح القضايا الراهنة ذات الأهمية على قيادات ومسؤولي البرلمان الايطالي الذين أكدوا رفض الغاء اتفاقية (خور عبد الله) المعتمدة بشكل أحادي ومطالبة العراق بضرورة الوفاء بالالتزامات المترتبة الاتفاقية الى تندرج ضمن المعاهدات الدولية لدى الأمم المتحدة.
وقال إن إيطاليا بموقفها القوي والنبيل ومشاركتها الفعالية في تحرير الكويت التي أسست لصداقة خاصة تواصل تضامنها الثابت مع الكويت وتأييد مطالبها المشروعة باحترام مقررات الأمم المتحدة والقانون الدولي في الاتفاقيات المبرمة بين الدول كما هو في اتفاقية (خور عبد الله).
كما شدد على أن الزيارة الناجحة لوفد مجلس الأمة الذي اجتمع كذلك مع مجموعة الصداقة البرلمانية الايطالية - الكويتية تؤسس لنقلة نوعية جديدة في العلاقات بين مجلس الأمة والبرلمان الإيطالي بما يوسع الأرضية لعلاقات الشراكة والصداقة الثنائية.
وقد اختتم وفد لجنة الصداقة البرلمانية الثانية في مجلس الأمة برئاسة النائب الدكتور محمد الحويلة وعضوية النواب فارس العتيبي وبدر الشمري وبدر العنزي زيارة رسمية الى ايطاليا التقى خلالها بكل من نائب رئيسي مجلس النواب الايطالي ونائب رئيس مجلس الشيوخ ماوريتسيو غاسباري ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي. (النهاية)

م ن / ه س ص



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