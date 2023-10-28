الدوري الألماني.. (بايرن ميونيخ) يسحق (درامشتات) بثمانية أهداف دون رد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين ـ 28 ـ 10 (كونا) -- سحق فريق (بايرن ميونيخ) اليوم السبت نظيره (دارمشتات) بثمانية أهداف دون رد ضمن منافسات المرحلة ال 9 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).
وجاءت جميع الأهداف في الشوط الثاني حيث بدأت بهدف الإنجليزي هاري كين في الدقيقة ال 51 قبل أن يسجل ليروي سانيه الهدف الثاني في الدقيقة ال 56 وجمال موسيالا في الدقيقة ال 60 وسانيه في الدقيقة ال 64.
وفي الدقيقة ال 69 عاد كين إلى تسجيل الهدف السادس وتوماس موللر في الدقيقة ال 71 وموسيالا في الدقيقة ال 76 وكين في الدقيقة ال 88.
وفي منافسات أخرى ضمن المرحلة ذاتها خسر (شتوتغارت) أمام (هوفنهايم) بهدفين مقابل 3 وفاز (آوغسبورغ) على (فولفسبورغ) بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
أما (مونشنغلادباخ) فقد فاز على (هايدنهايم) بهدفين لهدف فيما هزم (بريمن) (أونيون برلين) بهدفين نظيفين.
وفي مستهل الأسبوع تعادل (بوخوم) و(ماينتس) بهدفين لكل منهما.
وتختتم المرحلة يوم غد الأحد بمبارتين يلتقي في الأولى (فرانكفورت) و(دورتموند) فيما يستضيف (باير ليفركوزن) في الثانية (فرايبورغ). (النهاية)
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