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الدوري الألماني.. (بايرن ميونيخ) يسحق (درامشتات) بثمانية أهداف دون رد

10/28/2023 2:38:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين ـ 28 ـ 10 (كونا) -- سحق فريق (بايرن ميونيخ) اليوم السبت نظيره (دارمشتات) بثمانية أهداف دون رد ضمن منافسات المرحلة ال 9 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).
وجاءت جميع الأهداف في الشوط الثاني حيث بدأت بهدف الإنجليزي هاري كين في الدقيقة ال 51 قبل أن يسجل ليروي سانيه الهدف الثاني في الدقيقة ال 56 وجمال موسيالا في الدقيقة ال 60 وسانيه في الدقيقة ال 64.
وفي الدقيقة ال 69 عاد كين إلى تسجيل الهدف السادس وتوماس موللر في الدقيقة ال 71 وموسيالا في الدقيقة ال 76 وكين في الدقيقة ال 88.
وفي منافسات أخرى ضمن المرحلة ذاتها خسر (شتوتغارت) أمام (هوفنهايم) بهدفين مقابل 3 وفاز (آوغسبورغ) على (فولفسبورغ) بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
أما (مونشنغلادباخ) فقد فاز على (هايدنهايم) بهدفين لهدف فيما هزم (بريمن) (أونيون برلين) بهدفين نظيفين.
وفي مستهل الأسبوع تعادل (بوخوم) و(ماينتس) بهدفين لكل منهما.
وتختتم المرحلة يوم غد الأحد بمبارتين يلتقي في الأولى (فرانكفورت) و(دورتموند) فيما يستضيف (باير ليفركوزن) في الثانية (فرايبورغ). (النهاية)

ع ن ج / م م ج




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