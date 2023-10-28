(رابطة العالم الإسلامي) تدين بشدة هجوم الاحتلال البري على غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 28 - 10 (كونا)-- أعربت رابطة العالم الإسلامي اليوم السبت عن بالغ قلقها من تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في غزة مدينة "بأشد العبارات" الهجوم البري الذي تشنه قوات الاحتلال على القطاع.
وندد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى في بيان صحفي بهذا "الهجوم المروع الذي يهدد حياة المدنيين الفلسطينيين ويضاعف معاناتهم وأزمتهم الإنسانية وسط تجاهل لكل النداءات والتحذيرات والقرارات من كافة الدول والمنظمات بمخاطره الإنسانية والأمنية".
وحذر العيسى من خطورة مواصلة هذه الانتهاكات الصارخة لكل القوانين والأعراف الدولية الدينية والإنسانية بحق المدنيين المظلومين وما تهدد به من تداعيات خطرة على استقرار المنطقة والسلم الإقليمي والدولي.
ودعا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته للوقف الفوري لهذه العملية العسكرية وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر أمس وذلك حماية للمدنيين الأبرياء واحتراما للقانون الدولي الإنساني.
ويشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر الجاري بالتزامن مع قصف من مدفعية الاحتلال وزوارقه الحربية ما أدى إلى انقطاع شبكات الاتصالات والانترنت بشكل كامل وتسبب في سقوط 7703 شهداء في صفوف الفلسطينيين بينهم 3195 طفلا. (النهاية)
ف ن / م م ج
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