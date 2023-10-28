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(رابطة العالم الإسلامي) تدين بشدة هجوم الاحتلال البري على غزة

10/28/2023 2:38:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 28 - 10 (كونا)-- أعربت رابطة العالم الإسلامي اليوم السبت عن بالغ قلقها من تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في غزة مدينة "بأشد العبارات" الهجوم البري الذي تشنه قوات الاحتلال على القطاع.
وندد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى في بيان صحفي بهذا "الهجوم المروع الذي يهدد حياة المدنيين الفلسطينيين ويضاعف معاناتهم وأزمتهم الإنسانية وسط تجاهل لكل النداءات والتحذيرات والقرارات من كافة الدول والمنظمات بمخاطره الإنسانية والأمنية".
وحذر العيسى من خطورة مواصلة هذه الانتهاكات الصارخة لكل القوانين والأعراف الدولية الدينية والإنسانية بحق المدنيين المظلومين وما تهدد به من تداعيات خطرة على استقرار المنطقة والسلم الإقليمي والدولي.
ودعا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته للوقف الفوري لهذه العملية العسكرية وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر أمس وذلك حماية للمدنيين الأبرياء واحتراما للقانون الدولي الإنساني.
ويشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر الجاري بالتزامن مع قصف من مدفعية الاحتلال وزوارقه الحربية ما أدى إلى انقطاع شبكات الاتصالات والانترنت بشكل كامل وتسبب في سقوط 7703 شهداء في صفوف الفلسطينيين بينهم 3195 طفلا. (النهاية)

ف ن / م م ج



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