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(ريال مدريد) يهزم (برشلونة) بهدفين لهدف ويواصل تصدره الدوري الإسباني

10/28/2023 2:38:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 28 - 10 (كونا) -- حقق متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم (ريال مدريد) فوزا صعبا على غريمه التقليدي (برشلونة) بهدفين لهدف في أول مباراة (كلاسيكو) في الموسم اليوم السبت في إطار منافسات الجولة 11 من المسابقة.
وقاد البريطاني جود بيلينجهام فريق العاصمة الإسبانية للفوز بهدفين سجلهما في الدقائق 68 و 92 من زمن المباراة التي تقدم فيها (برشلونة) مبكرا بهدف سجله إلكاي جوندوجان في الدقيقة السادسة على ملعب (لويس كومبانيس) الأولمبي في المدينة الكتالونية.
وبهذه النتيجة رفع (ريال مدريد) رصيده إلى 28 نقطة في صدارة الترتيب العام للمسابقة بفارق الأهداف أمام (جيرونا) فيما تجمد رصيد (برشلونة) إلى 24 نقطة في المركز الثالث بالترتيب.
ويتصدر بيلينجهام قائمة أفضل هدافي الدوري الإسباني برصيد 10 أهداف يليه في الترتيب لاعب (أتلتيكو مدريد) الفرنسي أنطوان غريزمان بسبعة أهداف. (النهاية)

ه ن د / م م ج



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