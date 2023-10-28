(ريال مدريد) يهزم (برشلونة) بهدفين لهدف ويواصل تصدره الدوري الإسباني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 28 - 10 (كونا) -- حقق متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم (ريال مدريد) فوزا صعبا على غريمه التقليدي (برشلونة) بهدفين لهدف في أول مباراة (كلاسيكو) في الموسم اليوم السبت في إطار منافسات الجولة 11 من المسابقة.
وقاد البريطاني جود بيلينجهام فريق العاصمة الإسبانية للفوز بهدفين سجلهما في الدقائق 68 و 92 من زمن المباراة التي تقدم فيها (برشلونة) مبكرا بهدف سجله إلكاي جوندوجان في الدقيقة السادسة على ملعب (لويس كومبانيس) الأولمبي في المدينة الكتالونية.
وبهذه النتيجة رفع (ريال مدريد) رصيده إلى 28 نقطة في صدارة الترتيب العام للمسابقة بفارق الأهداف أمام (جيرونا) فيما تجمد رصيد (برشلونة) إلى 24 نقطة في المركز الثالث بالترتيب.
ويتصدر بيلينجهام قائمة أفضل هدافي الدوري الإسباني برصيد 10 أهداف يليه في الترتيب لاعب (أتلتيكو مدريد) الفرنسي أنطوان غريزمان بسبعة أهداف. (النهاية)
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