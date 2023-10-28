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مصر: الاحتلال يضع عراقيل تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

10/28/2023 2:38:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 28 - 10 (كونا) -- قالت مصر اليوم السبت إن العراقيل التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي هي التي تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة مطالبة سلطات الاحتلال بالكف عن إجراءاته المعيقة حتى يتسنى إدخال المساعدات بالسرعة المطلوبة لاستيفاء الاحتياجات الإنسانية الملحة لسكان القطاع.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية عن أسباب تأخر دخول المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة على رغم الوضع الإنساني المتأزم في القطاع وتكدس قوافل المساعدات على الجانب المصري.
وأكد البيان أنه على جميع الأطراف أن تدرك بما لا يدع مجالا للشك أن مصر لم ولن تدخر جهدا من أجل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وأن العراقيل الإسرائيلية هي التي تعيق نفاذ المساعدات.
وأوضح أنه من المؤسف أن عملية نقل المساعدات إلى القطاع تواجه مشكلات لوجيستية رئيسية فرضها الاحتلال الإسرائيلي الذي يشترط تفتيش الحافلات بمعبر (نتسانا) في الأراضي المحتلة المقابل لمعبر (العوجة) المصري.
وتابع أن الحافلات تتجه بعد ذلك إلى منفذ رفح في رحلة تستغرق مسافة 100 كيلو متر قبل دخولها إلى القطاع عبر معبر رفح الأمر الذي يخلق أعباء بيروقراطية ومعوقات تؤخر وصول تلك المساعدات بشكل كبير.
وكشف البيان أنه لوحظ وجود تشدد كبير من الاحتلال في إجراءات التفتيش بل ورفض دخول العديد من المساعدات لمزاعم سياسية وادعاءات أمنية مختلفة فضلا عن البطء في إجراءات التفتيش والتصعيد العسكري المتكرر على الجانب الفلسطيني من المعبر.
وتابع "من المهم أن يدرك الجميع من هو الطرف المتسبب في تأخر دخول المساعدات إلى قطاع غزة". (النهاية)

ع ف ف / ه س ص



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