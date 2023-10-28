Saturday, 28 October 2023 11:49 GMT

جامعة الكويت: 20 ألف طالب وطالبة أدوا الاختبار الوطني الموحد للقبول

10/28/2023 2:38:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 10 (كونا) -- استقبلت جامعة الكويت اليوم السبت نحو 20 ألف طالب وطالبة في مدينة صباح السالم الجامعية لأداء الاختبار الوطني الموحد للقبول (اختبار القدرات الأكاديمية) في ظل استعدادات مسبقة لضمان سير الاختبارات بالشكل المطلوب.
وقالت الجامعة في بيان لها انه صدر قرار بقبول طلبة التعليم العالي للتقدم للاختبارات الأكاديمية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي واللجان الوطنية للتعليم مبينة أن الجامعة فتحت باب التقديم للجميع بحيث لم يقتصر على فئة معينة كما يحق لمن سبق لهم الاختبار التقديم من جديد.
وذكرت أنه تم توفير غرف خاصة وتسهيل جميع الاحتياجات اللازمة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة مشيرة الى ان أداء الطالب لاختبار القدرات الأكاديمية لا يعني إمكانية قبوله إذ يخضع القبول لعدة شروط ولوائح.
وأشادت بمساهمة اتحاد الطلبة في عملية تنظيم دخول الطلاب إلى القاعات وتوزيعهم وإرشادهم لأماكن جلوسهم الأمر الذي انعكس ايجابا على سلاسة وسهولة الأداء بالتعاون مع إدارة الأمن والسلامة.(النهاية) ا س ع / ط أ ب

MENAFN28102023000071011013ID1107322758

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث