جامعة الكويت: 20 ألف طالب وطالبة أدوا الاختبار الوطني الموحد للقبول

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 10 (كونا) -- استقبلت جامعة الكويت اليوم السبت نحو 20 ألف طالب وطالبة في مدينة صباح السالم الجامعية لأداء الاختبار الوطني الموحد للقبول (اختبار القدرات الأكاديمية) في ظل استعدادات مسبقة لضمان سير الاختبارات بالشكل المطلوب.
وقالت الجامعة في بيان لها انه صدر قرار بقبول طلبة التعليم العالي للتقدم للاختبارات الأكاديمية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي واللجان الوطنية للتعليم مبينة أن الجامعة فتحت باب التقديم للجميع بحيث لم يقتصر على فئة معينة كما يحق لمن سبق لهم الاختبار التقديم من جديد.
وذكرت أنه تم توفير غرف خاصة وتسهيل جميع الاحتياجات اللازمة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة مشيرة الى ان أداء الطالب لاختبار القدرات الأكاديمية لا يعني إمكانية قبوله إذ يخضع القبول لعدة شروط ولوائح.
وأشادت بمساهمة اتحاد الطلبة في عملية تنظيم دخول الطلاب إلى القاعات وتوزيعهم وإرشادهم لأماكن جلوسهم الأمر الذي انعكس ايجابا على سلاسة وسهولة الأداء بالتعاون مع إدارة الأمن والسلامة.(النهاية) ا س ع / ط أ ب
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