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مقتل جنديين ومسلح في حوادث أمنية شمال باكستان

10/28/2023 2:38:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 28 - 10 (كونا) -- قتل جنديان على الأقل ومسلح في حادثين مختلفين في المناطق القبلية بإقليم خيبر بختونخوا شمال باكستان المتاخم لأفغانستان.
وذكر الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني في بيان أن جنديين على الأقل قتلا عندما انفجرت عبوة ناسفة في منطقة سارويكاي في جنوب وزيرستان القبلية في خيبر بختونخوا موضحا أنه بعد وقت قصير من الحادث تم تنفيذ عملية تطهير "للقضاء على الإرهابيين الموجودين في المنطقة".
وأضاف البيان أن "قوات الأمن الباكستانية عازمة على القضاء على خطر الإرهاب ومثل هذه التضحيات التي يقدمها جنودنا الشجعان تزيد من عزمنا".
وفي الوقت نفسه قتلت قوات الأمن "إرهابيا" وألقت القبض على اثنين آخرين في عملية استخباراتية في منطقة تيراه في خيبر القبلية شمالي مقاطعة خيبر بختونخوا.
وأكد البيان أنه "بعد تبادل مكثف لإطلاق النار" قتل إرهابي وأصيب اثنان آخران في الاشتباكات.
وخلص الجناح الإعلامي للجيش إلى أنه "تم أيضا مصادرة أسلحة وذخائر بحوزة هؤلاء الإرهابيين الذين ظلوا متورطين بشكل نشط في الأنشطة الإرهابية ضد قوات الأمن واستهداف المدنيين الأبرياء في المنطقة".
وتأتي العملية الأمنية في وقت تواجه فيه باكستان تصاعدا في هجمات المسلحين في جميع أنحاء البلاد بعد انتهاء وقف إطلاق النار بين حركة طالبان باكستان المحظورة والحكومة العام الماضي. (النهاية)

س ب ك / م م ج




MENAFN28102023000071011013ID1107322757

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