مقتل جنديين ومسلح في حوادث أمنية شمال باكستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 28 - 10 (كونا) -- قتل جنديان على الأقل ومسلح في حادثين مختلفين في المناطق القبلية بإقليم خيبر بختونخوا شمال باكستان المتاخم لأفغانستان.
وذكر الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني في بيان أن جنديين على الأقل قتلا عندما انفجرت عبوة ناسفة في منطقة سارويكاي في جنوب وزيرستان القبلية في خيبر بختونخوا موضحا أنه بعد وقت قصير من الحادث تم تنفيذ عملية تطهير "للقضاء على الإرهابيين الموجودين في المنطقة".
وأضاف البيان أن "قوات الأمن الباكستانية عازمة على القضاء على خطر الإرهاب ومثل هذه التضحيات التي يقدمها جنودنا الشجعان تزيد من عزمنا".
وفي الوقت نفسه قتلت قوات الأمن "إرهابيا" وألقت القبض على اثنين آخرين في عملية استخباراتية في منطقة تيراه في خيبر القبلية شمالي مقاطعة خيبر بختونخوا.
وأكد البيان أنه "بعد تبادل مكثف لإطلاق النار" قتل إرهابي وأصيب اثنان آخران في الاشتباكات.
وخلص الجناح الإعلامي للجيش إلى أنه "تم أيضا مصادرة أسلحة وذخائر بحوزة هؤلاء الإرهابيين الذين ظلوا متورطين بشكل نشط في الأنشطة الإرهابية ضد قوات الأمن واستهداف المدنيين الأبرياء في المنطقة".
وتأتي العملية الأمنية في وقت تواجه فيه باكستان تصاعدا في هجمات المسلحين في جميع أنحاء البلاد بعد انتهاء وقف إطلاق النار بين حركة طالبان باكستان المحظورة والحكومة العام الماضي. (النهاية)
س ب ك / م م ج
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