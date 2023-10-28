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(أرسنال) يتجاوز (شيفيلد يونايتد) بخماسية ويصعد لوصافة البريمييرليغ

10/28/2023 2:38:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 28 - 10 (كونا) -- صعد نادي (أرسنال) لوصافة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تغلبه على (شيفيلد يونايتد) بخماسية نظيفة في مباراة الجولة العاشرة للبطولة والتي جمعتهما اليوم السبت على ملعب (الإمارات) في لندن.
وتقدم أصحاب الارض في النتيجة بثلاث اهداف متتالية بتوقيع المهاجم الإنجليزي ايدي نيكيتاه في الدقائق 28 و 50 و 58.
وسجل البرتغالي فابيو فييرا الهدف الرابع في الدقيقة 88من ركلة جزاء قبل ان يختتم المدافع الياباني تاكيهيرو تومياسو بالهدف الخامس في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وفي مبارتين اخريين لعبتا البوم ايضا ألحق (برنتفورد) هزيمة مفاجئة بمضيفه (تشيلسي) بهدفين نظيفين بينما تغلب (بورنموث) على ضيفه (بيرنلي) بهدفين مقابل هدف واحد.
ورفع (آرسنال) بفوزه الكبير رصيده إلى 24 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر (توتنهام هوتسبر) في حين صعد (برينتفورد) إلى المركز العاشر بمجموع 13 نقطة متقدما بنقطة واحدة على ملاحقه (تشيلسي).
وفيما صعد (بورنموث) إلى المركز ال17 برصيد ست نقاط حافظ (بيرنلي) على مركزه ما قبل الأخير بمجموع اربع نقاط بينما يظل (شيفيلد يونايتد) متذيلا للترتيب وفي رصيد نقطة واحدة فقط.(النهاية)

م ر ن



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