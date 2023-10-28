(أرسنال) يتجاوز (شيفيلد يونايتد) بخماسية ويصعد لوصافة البريمييرليغ

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 28 - 10 (كونا) -- صعد نادي (أرسنال) لوصافة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تغلبه على (شيفيلد يونايتد) بخماسية نظيفة في مباراة الجولة العاشرة للبطولة والتي جمعتهما اليوم السبت على ملعب (الإمارات) في لندن.
وتقدم أصحاب الارض في النتيجة بثلاث اهداف متتالية بتوقيع المهاجم الإنجليزي ايدي نيكيتاه في الدقائق 28 و 50 و 58.
وسجل البرتغالي فابيو فييرا الهدف الرابع في الدقيقة 88من ركلة جزاء قبل ان يختتم المدافع الياباني تاكيهيرو تومياسو بالهدف الخامس في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وفي مبارتين اخريين لعبتا البوم ايضا ألحق (برنتفورد) هزيمة مفاجئة بمضيفه (تشيلسي) بهدفين نظيفين بينما تغلب (بورنموث) على ضيفه (بيرنلي) بهدفين مقابل هدف واحد.
ورفع (آرسنال) بفوزه الكبير رصيده إلى 24 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر (توتنهام هوتسبر) في حين صعد (برينتفورد) إلى المركز العاشر بمجموع 13 نقطة متقدما بنقطة واحدة على ملاحقه (تشيلسي).
وفيما صعد (بورنموث) إلى المركز ال17 برصيد ست نقاط حافظ (بيرنلي) على مركزه ما قبل الأخير بمجموع اربع نقاط بينما يظل (شيفيلد يونايتد) متذيلا للترتيب وفي رصيد نقطة واحدة فقط.(النهاية)
م ر ن
MENAFN28102023000071011013ID1107322756
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.