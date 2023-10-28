عباس يدعو لقمة عربية طارئة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 28 تشرين الأول (بترا)- دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس قادة الدول العربية لعقد قمة عربية طارئة لوقف العدوان الوحشي على الشعب الفلسطيني .

جاء ذلك خلال ترؤس عباس، مساء اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد عباس أن القضية الفلسطينية تمر اليوم بظروف غاية في الدقة والصعوبة، حيث يتعرض أبناء شعب فلسطين في قطاع غزة لحرب إبادة جماعية، ومذابح ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وبين الرئيس عباس، أنه قد وصل عدد الضحايا الفلسطينيين حتى الآن لحوالي 7500 فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما وصل عدد الجرحى لنحو 20 ألف شخص، وذلك غير الذين لا يزالون تحت الأنقاض.

وطالب عباس دول العالم بالضغط على إسرائيل لوقف شلال الدم الفلسطيني، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني في هذه اللحظات إلى التلاحم والتعاضد والتكافل والصمود على أرض فلسطين، في مواجهة هذه الحرب الإجرامية التي تشنها الآلة الحربية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا في غزة والضفة والقدس.

وأضاف، أنه وفي هذه اللحظات الحرجة أقول لشعبنا بأننا سنعيد بناء كل ما دمره الاحتلال في قطاع غزة، وستبقى غزة جزءًا أصيلاً من الدولة الفلسطينية إلى جانب الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وشوكة في حلق المعتدين، وستبقى القدس عاصمتنا الأبدية، بمقدساتها الإسلامية والمسيحية.

--(بترا)

م ف/ب ع/ ع ط

28/10/2023 21:16:31