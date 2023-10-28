عباس يدعو لقمة عربية طارئة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 28 تشرين الأول (بترا)- دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس قادة الدول العربية لعقد قمة عربية طارئة لوقف العدوان الوحشي على الشعب الفلسطيني .
جاء ذلك خلال ترؤس عباس، مساء اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأكد عباس أن القضية الفلسطينية تمر اليوم بظروف غاية في الدقة والصعوبة، حيث يتعرض أبناء شعب فلسطين في قطاع غزة لحرب إبادة جماعية، ومذابح ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
وبين الرئيس عباس، أنه قد وصل عدد الضحايا الفلسطينيين حتى الآن لحوالي 7500 فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما وصل عدد الجرحى لنحو 20 ألف شخص، وذلك غير الذين لا يزالون تحت الأنقاض.
وطالب عباس دول العالم بالضغط على إسرائيل لوقف شلال الدم الفلسطيني، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني في هذه اللحظات إلى التلاحم والتعاضد والتكافل والصمود على أرض فلسطين، في مواجهة هذه الحرب الإجرامية التي تشنها الآلة الحربية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا في غزة والضفة والقدس.
وأضاف، أنه وفي هذه اللحظات الحرجة أقول لشعبنا بأننا سنعيد بناء كل ما دمره الاحتلال في قطاع غزة، وستبقى غزة جزءًا أصيلاً من الدولة الفلسطينية إلى جانب الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وشوكة في حلق المعتدين، وستبقى القدس عاصمتنا الأبدية، بمقدساتها الإسلامية والمسيحية.
--(بترا)
م ف/ب ع/ ع ط
28/10/2023 21:16:31
MENAFN28102023000117011021ID1107322755
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