الكويت : أي اجتياح وسط العزل المتعمد لغزة سيثبت أن الاحتلال مصمم على مواصلة جرائمه

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 تشرين الأول (بترا)- أعربت وزارة الخارجية الكويتية،اليوم السبت، عن قلق دولة الكويت الشديد لمواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه البربري على قطاع غزة، واستمرار انتهاكاته للقرارات الدولية وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقالت الوزارة في بيان اليوم ،ونقلته وكالة كونا الكويتية الرسمية، إن دولة الكويت تؤكد على أن أي اجتياح بري لقوات الاحتلال وسط العزل المتعمد للقطاع سيثبت أن الاحتلال الإسرائيلي مصمم على مواصلة ارتكاب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأعربت الوزارة عن أسفها لهذا الصمت الدولي غير المسبوق وتحذر بأن استمرار الصمت سيهدد السلم والأمن الدوليين.

وتجدد دولة الكويت مطالبتها مجلس الأمن والمجتمع الدولي والدول المؤثرة بتحمل مسؤولياتهم، والاضطلاع بها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للمدنيين في قطاع غزة، بما يتسق مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023.

--(بترا)

رصد / ف ق/ ع ط

28/10/2023 20:57:41