الكويت : أي اجتياح وسط العزل المتعمد لغزة سيثبت أن الاحتلال مصمم على مواصلة جرائمه

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 تشرين الأول (بترا)- أعربت وزارة الخارجية الكويتية،اليوم السبت، عن قلق دولة الكويت الشديد لمواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه البربري على قطاع غزة، واستمرار انتهاكاته للقرارات الدولية وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وقالت الوزارة في بيان اليوم ،ونقلته وكالة كونا الكويتية الرسمية، إن دولة الكويت تؤكد على أن أي اجتياح بري لقوات الاحتلال وسط العزل المتعمد للقطاع سيثبت أن الاحتلال الإسرائيلي مصمم على مواصلة ارتكاب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأعربت الوزارة عن أسفها لهذا الصمت الدولي غير المسبوق وتحذر بأن استمرار الصمت سيهدد السلم والأمن الدوليين.
وتجدد دولة الكويت مطالبتها مجلس الأمن والمجتمع الدولي والدول المؤثرة بتحمل مسؤولياتهم، والاضطلاع بها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للمدنيين في قطاع غزة، بما يتسق مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ع ط
28/10/2023 20:57:41
MENAFN28102023000117011021ID1107322754
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