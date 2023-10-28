روسيا : القصف الإسرائيلي على غزة يتعارض مع القانون الدولي

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 28 تشرين الأول (بترا)-أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، على أن القصف الإسرائيلي لغزة يتعارض مع القانون الدولي ويخاطر بالتسبب في كارثة يمكن أن تستمر لعقود.

وقال لافروف في تصريحات صحفية :"نرفض بشكل قاطع انتهاك قواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاستخدام العشوائي للقوة ضد أهداف من المعروف أن هناك مدنيين يتواجدون فيها، ومنهم الرهائن المحتجزون".

--(بترا )

س ح/ ع ط

28/10/2023 20:53:12