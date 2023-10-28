روسيا : القصف الإسرائيلي على غزة يتعارض مع القانون الدولي

روسيا : القصف الإسرائيلي على غزة يتعارض مع القانون الدولي
التاريخ
10/28/2023 2:38:30 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 28 تشرين الأول (بترا)-أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، على أن القصف الإسرائيلي لغزة يتعارض مع القانون الدولي ويخاطر بالتسبب في كارثة يمكن أن تستمر لعقود.
وقال لافروف في تصريحات صحفية :"نرفض بشكل قاطع انتهاك قواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاستخدام العشوائي للقوة ضد أهداف من المعروف أن هناك مدنيين يتواجدون فيها، ومنهم الرهائن المحتجزون".
--(بترا )
س ح/ ع ط
28/10/2023 20:53:12
MENAFN28102023000117011021ID1107322753
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.