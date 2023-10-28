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الخارجية اللبنانية تدين النهج الإسرائيلي بتحويل غزة لمقبرة جماعية

10/28/2023 2:38:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 28 تشرين الأول (بترا)- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين النهج الإسرائيلي القائم على الحقد الأعمى والهادف الى تحويل غزة الى مقبرة جماعية لأكثر من مليوني فلسطيني.
ونددت الخارجية اللبنانية في بيان اليوم السبت، بمواصلة إسرائيل لعدوانها الهمجي على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة للأسبوع الرابع على التوالي، لا بل وزيادة حدّته إلى درجة بات يصنّف في خانة جرائم الإبادة الجماعية، مخلفاً آلاف القتلى والجرحى من المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.
وقالت الخارجية اللبنانية، إنها ترى أنّ هذا السلوك المنفلت من أي ضوابط أو مساءلة قد يشعل الشرق الأوسط، ويؤجج مشاعر الكراهية في مختلف أنحاء العالم، مهدّدا السلم والأمن، ما يستوجب التحرّك العاجل من المجتمع الدولي لإرغام إسرائيل على الوقف الفوري لعدوانها العسكري الحالي وعلى التقيّد بالقوانين والمواثيق الدولية وتحديدا في الشق المتعلّق بالجرائم ضد الإنسانية بدل الإيحاء بأنها كيان فوق المساءلة ويمكن غضّ النظر عن جرائمها والاستمرار في تأمين الغطاء لها.
وأضافت "إن لبنان، بالتناغم مع شبه الإجماع العربي، رعى وصوّت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين والوفاء بالالتزامات القانونية و الإنسانية".
--(بترا)
ب أ/ب ع/ ع ط
28/10/2023 20:49:13

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