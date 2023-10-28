الخارجية اللبنانية تدين النهج الإسرائيلي بتحويل غزة لمقبرة جماعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 28 تشرين الأول (بترا)- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين النهج الإسرائيلي القائم على الحقد الأعمى والهادف الى تحويل غزة الى مقبرة جماعية لأكثر من مليوني فلسطيني.
ونددت الخارجية اللبنانية في بيان اليوم السبت، بمواصلة إسرائيل لعدوانها الهمجي على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة للأسبوع الرابع على التوالي، لا بل وزيادة حدّته إلى درجة بات يصنّف في خانة جرائم الإبادة الجماعية، مخلفاً آلاف القتلى والجرحى من المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.
وقالت الخارجية اللبنانية، إنها ترى أنّ هذا السلوك المنفلت من أي ضوابط أو مساءلة قد يشعل الشرق الأوسط، ويؤجج مشاعر الكراهية في مختلف أنحاء العالم، مهدّدا السلم والأمن، ما يستوجب التحرّك العاجل من المجتمع الدولي لإرغام إسرائيل على الوقف الفوري لعدوانها العسكري الحالي وعلى التقيّد بالقوانين والمواثيق الدولية وتحديدا في الشق المتعلّق بالجرائم ضد الإنسانية بدل الإيحاء بأنها كيان فوق المساءلة ويمكن غضّ النظر عن جرائمها والاستمرار في تأمين الغطاء لها.
وأضافت "إن لبنان، بالتناغم مع شبه الإجماع العربي، رعى وصوّت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين والوفاء بالالتزامات القانونية و الإنسانية".
--(بترا)
ب أ/ب ع/ ع ط
28/10/2023 20:49:13
MENAFN28102023000117011021ID1107322752
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