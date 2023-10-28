سقوط قذيفة إسرائيلية داخل مقر اليونيفيل جنوب لبنان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 28 تشرين الأول (بترا)-قال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، إن قذيفة سقطت اليوم داخل المقرّ العام لليونيفيل في الناقورة، لكنها لم تنفجر، ولم تصب أحدا بأذى، بل أحدثت ضررا بمقرنا وتمت إزالة القذيفة، فيما التحقيق جاريا لمعرفة مصدر الهجوم.
وأضاف: "ليست هذه هي المرة الأولى التي تصيب فيها قذيفة مقرّنا العام، حيث تعرّض العديد من مواقعنا الأخرى لأضرار في الأسابيع الثلاثة الماضية، مشيرا الى أن مثل هذه الحوادث تذكير صارخ بالبيئة الهشة والمتوترة والمتقلبة للغاية التي يعمل فيها حفظة السلام في الوقت الحالي.
وحث تيننتي، جميع الأطراف على وقف إطلاق النار فوراً، داعيا أطراف النزاع الدائر إلى وقف أي أعمال تعرّض سلامة وأمن المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة للخطر، خاصة وأن هذه الأعمال قد تشكل انتهاكات للقانون الدولي"، لافتا إلى أنه ورغم هذه الهجمات لكن موظفي اليونيفيل لم يغادروا مواقعهم.
--(بترا)
ب ا/ب ع/ ع ط
28/10/2023 20:39:58
MENAFN28102023000117011021ID1107322751
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