سقوط قذيفة إسرائيلية داخل مقر اليونيفيل جنوب لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 28 تشرين الأول (بترا)-قال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، إن قذيفة سقطت اليوم داخل المقرّ العام لليونيفيل في الناقورة، لكنها لم تنفجر، ولم تصب أحدا بأذى، بل أحدثت ضررا بمقرنا وتمت إزالة القذيفة، فيما التحقيق جاريا لمعرفة مصدر الهجوم.

وأضاف: "ليست هذه هي المرة الأولى التي تصيب فيها قذيفة مقرّنا العام، حيث تعرّض العديد من مواقعنا الأخرى لأضرار في الأسابيع الثلاثة الماضية، مشيرا الى أن مثل هذه الحوادث تذكير صارخ بالبيئة الهشة والمتوترة والمتقلبة للغاية التي يعمل فيها حفظة السلام في الوقت الحالي.

وحث تيننتي، جميع الأطراف على وقف إطلاق النار فوراً، داعيا أطراف النزاع الدائر إلى وقف أي أعمال تعرّض سلامة وأمن المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة للخطر، خاصة وأن هذه الأعمال قد تشكل انتهاكات للقانون الدولي"، لافتا إلى أنه ورغم هذه الهجمات لكن موظفي اليونيفيل لم يغادروا مواقعهم.

--(بترا)

ب ا/ب ع/ ع ط

28/10/2023 20:39:58