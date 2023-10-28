مقالة للأميرة سمية بعنوان العلوم من أجل السلام: دعم للإنسانية في الأزمات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 تشرين الأول ( بترا ) -فيما يلي مقالة لسمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيس الجمعية العلمية الملكية وسفير اليونسكو للنوايا الحسنة للعلوم من أجل السلام بعنوان" العلوم من أجل السلام: دعم للإنسانية في الأزمات ":

في أوقات الصراعات والأزمات، يتضخم الدور الحيوي الذي يلعبه العلم من أجل السلام، مع تدهور ظروف أولئك الذين هم في خضمّ الأزمات والصراعات. في ظل هذه الأوقات يستطيع العلم، بل يجب عليه، أن يقدم ما يخفف عنهم ويلاتهم، بما يمكنهم من إسماع أصواتهم للعالم. واليوم، ونحن نعيش بفزع الأزمة الإنسانية المتزايدة التي يعاني منها أشقاؤنا في فلسطين بعامة، وغزة بشكل خاص، يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لتمكين العلم بالتحدث نيابة عنهم. والآن، وأهم من أي وقت، يجب على العلم أن يُمكّن الذين يعانون من ويلات الصراعات والأزمات من إسماع أصواتهم للعالم. ففي الليلة الماضية ناشد النشطاء على الإنترنت "إيلون ماسك"، لتفعيل شبكة ستارلنك للأقمار الصناعية لتوفير الإنترنت في قطاع غزة لمساعدة أهل غزة في ظل انقطاع الاتصالات عنها، حيث انتشر وَسْم (هاشتاغ) "ستارلنك لغزة" بصورة واسعة. إن ما يحدث في فلسطين الآن، وبالتحديد في غزة يؤكد لنا على ضرورة استثمار التطورات العلمية التي تكفل للإنسان كرامته وتحترم إنسانيته وتساعده في توفير مستلزماته الحيوية من: التواصل إلى الدواء والطعام والماء والمأوى، التي للعلوم دور أساسي وفعال لا غنى عنه في توفيرها وبخاصة في ظل الكوارث والأزمات، وبما يضمن تحقيق السلام والاستقرار من خلال فهم أفضل لكيفية استخدام العلوم بطريقة تعزز الحياة البشرية وتقلل من التوترات والصراعات بكافة أشكالها من: الاتصالات إلى الطب، والغداء، والماء، والمأوى، التي يمكن أن تؤدي العلوم الدور الأساسي والحيوي في توفيرها. إن لهذه العناصر الحيوية دورًا أساسيًا هامًا في حماية وتمكين المجتمعات في ظل الاضطرابات والنزاعات. من هنا علينا أن ندرك أهمية العلوم كأداة قوية في تحقيق السلام المستدام وحل النزاعات وإعادة الأمل للمتأثرين بالنزاعات والصراعات. وعندما تتوقف النزاعات والصراعات، تعود مهمة المجتمع العلمي إلى تعزيز عملية إعادة الإعمار والتأهيل والترميم، وتقديم كافة أنواع الرعاية، وتعزيز التنمية المستدامة.

لقد أسس والدي، صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، حفظه الله، الجمعية العلمية الملكية، عام 1970، نتيجة للأوضاع الجيوسياسية بين الأردن وإسرائيل على إثر حرب عام 1967، وردًا على التأثير المدمر الذي خلفته الحرب على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي آنذاك. وعليه فإن الجمعية العلمية الملكية تَعي تمامًا التحديات التي يواجهها إخوتنا في غزة وفلسطين - التي تفصل عنا مسافة تقدر بحوالي 150 كيلومترًا، وتدرك أهمية العلوم في مواجهة هذه التحديات، وضرورة أن تكون دائمًا على استعداد لتقديم الحلول الفعالة المستدامة للمساهمة في التقدم الاجتماعي والاقتصادي عن طريق تطوير الاستراتيجيات والسياسات اللازمة. فنحن نعلم أن العلم، المدعوم بالإرادة السياسية الصحيحة والتمويل الأساسي الذي يركز على الإنسان، سيكون ضروريًا لبناء المستقبل الذي تستحقه البشريّة.

وفي أوقات الأزمات، يمكن للعلم أن يشعل منارة الأمل، ويوفر المعرفة والآليات اللازمة لدعم السلام واستعادة الكرامة المسروقة. وستكون الشراكات التعاونية العابرة للحدود والتقدم العلمي أمرا حيويا لمعالجة القضايا المعقدة وتخفيف المعاناة الإنسانية. ومن واجبنا جميعا، نحن الذين ندافع عن العلم والتنمية والدبلوماسية، أن نجتمع معًا، وأن نعترف بالدور المحوري الذي يجب أن يؤديه العلم في بناء السلام. ومن خلال الاستثمار في العناصر الأساسية للعلوم، يمكننا أن نستبدل بالصراع الفرص وبالمعاناة الأمل، ذلك أن المعرفة العلمية تتيح حلولاً مستدامة تمكن البشرية من التغلب على أكبر التحديات.

في هذه الأثناء، وعلى أثر استجابة إيلون ماسك للدعوة للمساعدة في استعادة الاتصالات، دعونا لا نقلل من قوة العمل الجماعي وقوة الروح الإنسانية التي لا تقهر. ومن خلال التحدث بصوت موحد. كما يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لتوفير المواساة والدعم لمن هم في أمس الحاجة إليها. نحن نظهر إنسانيتنا الحقيقية عندما نوحد الإمكانات التكنولوجية مع التواصل الوجداني. هذه هي الطريقة التي يمكن بها بناء سلام جدير بالقرن الحادي والعشرين.

في هذه الأيام الصعبة والليالي الحالكة المريرة، نتوجه إلى العلي القدير أن يكون في عون أهلنا وأشقائنا، وأن ينزل عليهم السكينة ويلهمهم الصبر والثبات، وفي الوقت ذاته نكثف جهودنا الروحية والعلمية والتكنولوجية من أجل السلام، والسعي إلى تمكين البشرية من التغلب على التحديات. ولكن يجب علينا جميعًا أن ندرك أن معالجة هذه الأزمة الفظيعة، وبناء سلام دائم يتطلب التزامًا مستدامًا وتعاونًا طويل الأمد على مستوى دولي عام (عبر الحدود)، ومن خلال تعزيز شراكات جديدة وشُجاعة عبر الحدود، إذ يمكننا جمع الخبراء والموارد لمعالجة قضايا متنوعة مثل ندرة المياه، والتخفيف من آثار الزلازل، والتدهور البيئي، ومراقبة الأمراض المعدية. لا توفر عمليات التعاون هذه حلولاً مباشرة فحسب، بل تعمل أيضًا على إنشاء بنى تحتية معرفية، وتعزيز التفاهم وسد الفجوات، وتعزيز التعايش السلمي.

فالعلم، وبفضل قدرته على الابتكار وحل المشكلات القائمة على الأدلة، هو في وضع فريد يسمح له بتخفيف المعاناة الإنسانية وإحداث تغيير إيجابي. ومن خلال التقدم في مجالات الاتصالات والطب والزراعة والاستدامة البيئية، يمكننا معالجة الأسباب الجذرية للصراعات وتمهيد الطريق لمستقبل سلمي ومزدهر. ذلك أنه انطلاقًا من مقولة جلالة سيدنا الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم اعزه الله " أنه لا يمكن لأي دولة أن تزدهر ابدًا إذا كانت مبنية على أساس من الظلم"

وبما أن الأزمة المتفاقمة في غزة تستهلك أفكارنا وتؤلم قلوبنا، دعونا نتمسك بهذا الأمل وندرك إمكانات المعرفة العلمية لتمكين الجزء الأفضل من البشرية. وبالعمل معًا، يمكننا أن نبحر عبر الظلام ونبني مستقبلًا يسود فيه السلام والعدالة والكرامة. وهذا هو المستقبل الذي يستحقه شعبنا كله إن شاء الله.

--(بترا )

ع ط





28/10/2023 20:30:22