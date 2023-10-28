الشلبي يتفقد الجمعيات المشاركة بمهرجان الرمان بإربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 تشرين الأول (بترا)- تفقد مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، اليوم السبت، الجمعيات التعاونية المشاركة في مهرجان الرمان الذي نظمته مديرية زراعة إربد بالشراكة مع الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين.
وأكد أهمية مشاركة التعاونيات في هذه الفعاليات باعتبارها أحدى النوافذ التسويقية لمنتجاتها، مشيراً إلى عمل المؤسسة مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية للنهوض بالقطاع التعاوني.
وأشاد الشلبي بحسن تنظيم المهرجان من قبل الجهات المنظمة، معتبراً ذلك مدعاة للاعتزاز والفخر، لاسيما وأن سيساهم في عكس صورة إيجابية عن الفعالية والموظفين.
وزار الشلبي بحضور مدير تعاون إربد أكرم المستريحي، جمعية السرو الزراعية التعاونية التي تحتفل العام المقبل بيوبيلها الذهبي بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها 1974. والتقى رئيس وأعضاء لجنة الإدارة، مستمعا في الوقت ذاته إلى موجز عن مشاريع الجمعية وأهم التحديات التي تواجهها.
واطلع خلال زيارته لمعصرة أبو فراس البشارات على استعداداتها لاستقبال موسم زيت الزيتون وآلية العصر منذ استلام ثمار الزيتون من المزارعين وحتى مرحلة إنتاج الزيت.
وكان المدير العام قد التقى موظفي تعاون إربد لدى زيارة المديرية واستمع منهم إلى مطالبهم ذات العلاقة بتطوير الخدمات التي تقدمها وتحسين بيئة العمل.
--(بترا)
رح / ع ط
28/10/2023 20:07:01
MENAFN28102023000117011021ID1107322749
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.