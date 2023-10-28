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الشلبي يتفقد الجمعيات المشاركة بمهرجان الرمان بإربد

10/28/2023 2:38:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 تشرين الأول (بترا)- تفقد مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، اليوم السبت، الجمعيات التعاونية المشاركة في مهرجان الرمان الذي نظمته مديرية زراعة إربد بالشراكة مع الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين.
وأكد أهمية مشاركة التعاونيات في هذه الفعاليات باعتبارها أحدى النوافذ التسويقية لمنتجاتها، مشيراً إلى عمل المؤسسة مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية للنهوض بالقطاع التعاوني.
وأشاد الشلبي بحسن تنظيم المهرجان من قبل الجهات المنظمة، معتبراً ذلك مدعاة للاعتزاز والفخر، لاسيما وأن سيساهم في عكس صورة إيجابية عن الفعالية والموظفين.
وزار الشلبي بحضور مدير تعاون إربد أكرم المستريحي، جمعية السرو الزراعية التعاونية التي تحتفل العام المقبل بيوبيلها الذهبي بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها 1974. والتقى رئيس وأعضاء لجنة الإدارة، مستمعا في الوقت ذاته إلى موجز عن مشاريع الجمعية وأهم التحديات التي تواجهها.
واطلع خلال زيارته لمعصرة أبو فراس البشارات على استعداداتها لاستقبال موسم زيت الزيتون وآلية العصر منذ استلام ثمار الزيتون من المزارعين وحتى مرحلة إنتاج الزيت.
وكان المدير العام قد التقى موظفي تعاون إربد لدى زيارة المديرية واستمع منهم إلى مطالبهم ذات العلاقة بتطوير الخدمات التي تقدمها وتحسين بيئة العمل.
--(بترا)
رح / ع ط
28/10/2023 20:07:01

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