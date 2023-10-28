الجليل يتفوق على مغير السرحان بدوري المحترفين
التاريخ
10/28/2023 2:38:22 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 تشرين الأول (بترا)- تفوق فريق الجليل اليوم السبت، ضمن الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم، على مغير السرحان.
وتفوق الجليل بهدفين، مقابل هدف ليرفع الجليل رصيده الى 7 نقاط في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد مغير السرحان عند ذات الرصيد في المركز السادس.
ويلتقي في وقت لاحق اليوم السبت، الوحدات وشباب الأردن.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ ع ط
28/10/2023 19:54:58
MENAFN28102023000117011021ID1107322748
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