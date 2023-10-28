الجليل يتفوق على مغير السرحان بدوري المحترفين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 تشرين الأول (بترا)- تفوق فريق الجليل اليوم السبت، ضمن الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم، على مغير السرحان.

وتفوق الجليل بهدفين، مقابل هدف ليرفع الجليل رصيده الى 7 نقاط في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد مغير السرحان عند ذات الرصيد في المركز السادس.

ويلتقي في وقت لاحق اليوم السبت، الوحدات وشباب الأردن.

--(بترا)

ض ع/ب ع/ ع ط

28/10/2023 19:54:58