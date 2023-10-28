المفوض العام للأونروا: سأدخل غزة في أقرب وقت ممكن

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 28 تشرين الأول (بترا)- قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إنه مصمم على دخول قطاع غزة والانضمام إلى زملائه في أقرب وقت ممكن بعد أن قطعت قوات الاحتلال خدمات الإنترنت والاتصالات عن القطاع المحاصر.

وأشار لازاريني في بيان اليوم السبت، إلى أن فريقه يجري مفاوضات على مدار الساعة لتسهيل دخوله الى غزة، مضيفا انه بعث برسالة مفتوحة إلى زملائه المحاصرين هناك، على أمل أن تصلهم بعدما فقد الاتصال بمعظمهم.

وقال لازاريني، إن العاملين في الأونروا، يمثلون وجه الإنسانية في واحد من أحلك أوقاتها، معربا عن قلق جميع أفراد أسرة الأونروا على سلامتهم.

وأشار إلى أنه تمكن فقط من الوصول، عبر الأقمار الفضائية، إلى مجموعة صغيرة من موظفي الوكالة كانوا موجودين في مركزها في رفح.

وشدد المفوض العام على أن قطع الاتصالات يعد إجراء آخر تم اتخاذه، في محاولة لعرقلة الاستجابة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، مؤكدا أن ذلك لن يثبط من عزيمة "الأونروا" ولن يزعزع من تصميمنا وسوف نواصل الوفاء بواجبنا الإنساني، حتى في مواجهة هذه التحديات غير المسبوقة.

وقال لازاريني، إن العالم يتحد حول الحاجة إلى وضع حد لهذه الأزمة، بما في ذلك من خلال القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييد ساحق أمس الجمعة.

وشدد على أنه سيواصل الانخراط المستمر مع جميع الجهات الفاعلة الرئيسة لضمان ترجمة هذا الموقف "شبه العالمي" إلى تقدم ملموس على أرض الواقع.

-- (بترا)

م د/ب ع/ ع ط

28/10/2023 19:54:07