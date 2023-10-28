المفوض العام للأونروا: سأدخل غزة في أقرب وقت ممكن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 28 تشرين الأول (بترا)- قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إنه مصمم على دخول قطاع غزة والانضمام إلى زملائه في أقرب وقت ممكن بعد أن قطعت قوات الاحتلال خدمات الإنترنت والاتصالات عن القطاع المحاصر.
وأشار لازاريني في بيان اليوم السبت، إلى أن فريقه يجري مفاوضات على مدار الساعة لتسهيل دخوله الى غزة، مضيفا انه بعث برسالة مفتوحة إلى زملائه المحاصرين هناك، على أمل أن تصلهم بعدما فقد الاتصال بمعظمهم.
وقال لازاريني، إن العاملين في الأونروا، يمثلون وجه الإنسانية في واحد من أحلك أوقاتها، معربا عن قلق جميع أفراد أسرة الأونروا على سلامتهم.
وأشار إلى أنه تمكن فقط من الوصول، عبر الأقمار الفضائية، إلى مجموعة صغيرة من موظفي الوكالة كانوا موجودين في مركزها في رفح.
وشدد المفوض العام على أن قطع الاتصالات يعد إجراء آخر تم اتخاذه، في محاولة لعرقلة الاستجابة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، مؤكدا أن ذلك لن يثبط من عزيمة "الأونروا" ولن يزعزع من تصميمنا وسوف نواصل الوفاء بواجبنا الإنساني، حتى في مواجهة هذه التحديات غير المسبوقة.
وقال لازاريني، إن العالم يتحد حول الحاجة إلى وضع حد لهذه الأزمة، بما في ذلك من خلال القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييد ساحق أمس الجمعة.
وشدد على أنه سيواصل الانخراط المستمر مع جميع الجهات الفاعلة الرئيسة لضمان ترجمة هذا الموقف "شبه العالمي" إلى تقدم ملموس على أرض الواقع.
-- (بترا)
م د/ب ع/ ع ط
28/10/2023 19:54:07
MENAFN28102023000117011021ID1107322747
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